Joeri de Kamps keert na zes jaar bij Slowaaks kampioen terug in Eredivisie

Donderdag, 20 januari 2022 om 16:27 • Chris Meijer

Joeri de Kamps keert terug op de Nederlandse velden. Sparta Rotterdam maakt via de officiële kanalen bekend dat de 29-jarige middenvelder tot het einde van het seizoen gehuurd wordt van Slovan Bratislava. De Rotterdammers hebben een optie tot koop bedongen in de huurovereenkomst met de kampioen van Slowakije.

“Joeri is een speler met veel ervaring”, zo licht technisch directeur Gerard Nijkamp namens Sparta toe. “Hij heeft de volledige jeugdopleiding van Ajax doorlopen en namens Heerenveen en NAC Eredivisie gespeeld, voor hij in 2016 naar Bratislava vertrok. Daar was hij een vaste waarde bij een ploeg die jaarlijks om de prijzen speelde en ook meer dan dertig wedstrijden in Europacup-voetbal actief was. Met zijn ervaring en manier van spelen geeft zijn komst ons nog meer mogelijkheden op het middenveld.”

De Kamps werd opgeleid door Ajax en verliet Amsterdam in 2014 definitief voor NAC Breda, na een jaar op huurbasis voor sc Heerenveen te hebben gespeeld. Namens Heerenveen en NAC speelde de voormalig jeugdinternational 41 wedstrijden in de Eredivisie, alvorens hij in januari 2016 naar Slovan Bratislava vertrok. Met de Slowaakse topclub won hij de afgelopen zes jaar drie landstitels en driemaal de Slowaakse beker.

Dit seizoen speelde De Kamps zestien officiële wedstrijden voor Slovan Bratislava. De laatste weken voor de winterstop behoorde De Kamps echter niet meer tot de wedstrijdselectie van Slovan Bratislava. “Slovan wilde min of meer een beetje van mij af”, geeft De Kamps te kennen. Zijn contract in de Slowaakse hoofdstad loopt voorlopig nog door tot medio 2023.