Eindhovens Dagblad: Ihattaren probeerde terugkeer bij PSV te realiseren

Donderdag, 20 januari 2022 om 15:52 • Laatste update: 16:26

Mohamed Ihattaren heeft recent geprobeerd om een terugkeer naar PSV voor elkaar te krijgen, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De Eindhovenaren zagen echter geen heil in een verzoening en bij PSV wordt ontkend dat er in de afgelopen dagen contact is geweest met de entourage van Ihattaren. De negentienjarige aanvallende middenvelder lijkt op weg naar Ajax, dat hem volgens de krant zelfs 'heel misschien' zelfs direct definitief overneemt van Juventus.

PSV is niet de enige club waar de naam van Ihattaren de afgelopen tijd is gevallen. Feyenoord Transfermarkt meldde eerder dat Ihattaren zonder succes was aangeboden bij Feyenoord en daar wordt donderdag aan toegevoegd dat dit te maken had met het feit dat hij ‘niet fit’ is en ‘motivatieproblemen’ heeft. FC Utrecht was wel nadrukkelijk geïnteresseerd in Ihattaren en had zelfs in hoofdlijnen een akkoord met Juventus over een huurperiode voor anderhalf jaar. Door ‘financiële issues’ tussen Ihattaren en Juventus kon de huurtransfer naar Utrecht nog niet worden afgerond.

Toen de interesse van Ajax doorsijpelde, werd Utrecht in de wacht gezet en de Amsterdammers lijken na een positief gesprek tussen Ihattaren en trainer Erik ten Hag nu door te pakken. Er worden mogelijk donderdagmiddag al knopen doorgehakt over een overstap van Ihattaren naar Ajax. Op dit moment ligt er een huurperiode voor zes of achttien maanden op tafel met een optie tot koop, maar volgens het Eindhovens Dagblad bestaat er een mogelijkheid dat Ajax hem direct en volledig overneemt van Juventus.

In dat geval ziet PSV direct een bedrag van 1,9 miljoen euro tegemoet, een bedrag dat de Eindhovenaren anders in een later stadium van Juventus zouden ontvangen. Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldde eerder op donderdag al dat Juventus groen licht had gegeven voor een huurperiode bij Ajax. Over de exacte inhoud van de overeenkomst wordt dus nog gesproken, maar er wordt dus al op korte termijn witte rook verwacht.