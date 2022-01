‘Napoli zit door lage vraagprijs van Ajax en verschil van inzicht in wachtkamer’

Er zou komende dagen weleens een besluit kunnen vallen over de nabije toekomst van Nicolás Tagliafico. La Gazzetta dello Sport schrijft dat Napoli momenteel een gesprek tussen het management van de Argentijnse vleugelverdediger en de clubleiding van Ajax afwacht. Napoli wil Tagliafico graag met een niet-verplichte optie tot koop huren van Ajax, maar de Amsterdammers zijn voorlopig niet van plan daaraan mee te werken. Ajax wil Tagliafico alleen verhuren met een verplichting tot koop aan het einde van het seizoen.

Er werd eerder al gemeld dat Tagliafico zelf graag deze maand nog wil vertrekken bij Ajax. De Argentijn, die begin 2018 door Ajax voor vier miljoen euro werd overgenomen van het Argentijnse Independiente, moet over het algemeen Daley Blind voor zich dulden op de linksbackpositie en is uit op meer speeltijd. Olympique Marseille en Napoli werden de afgelopen tijd genoemd als de meest concrete gegadigden voor Tagliafico, al lijkt de Franse club niet langer een optie. L’OM haalde afgelopen week met Sead Kolasinac reeds een linksback binnen.

Napoli wil deze maand door de onzekere situatie van Faouzi Ghoulam - die in het bezit is van een aflopend contract - nog een linksback aan de selectie toevoegen en is daarom nog altijd nadrukkelijk geïnteresseerd in Tagliafico. De vleugelverdediger van Ajax bevindt zich sinds het WK van 2018 al op de radar bij sportief directeur Cristiano Giuntoli en hij wil nu gebruik maken van het feit dat Tagliafico toe is aan een nieuwe uitdaging. Napoli heeft al een aanbod klaarliggen, alleen lijkt het op dit moment onwaarschijnlijk dat Ajax daarmee instemt.

De huidige nummer drie van de Serie A zet in op een huurovereenkomst met een niet-verplichte optie tot koop. Dat zou Ajax echter te weinig zekerheid bieden. Tagliafico heeft in Amsterdam nog een contract tot medio 2023, waardoor hij volgend seizoen in zijn laatste contractjaar terecht dreigt te komen. Om die reden wil Ajax een verplichte optie tot koop opnemen in een eventuele huurovereenkomst, iets waar Napoli voorlopig niets in ziet. President Aurelio De Laurentiis wil eerst een halfjaar aankijken of Tagliafico in het systeem van trainer Luciano Spalletti past, voordat hij de portemonnee trekt.

Napoli hoopt nog tot een akkoord te komen met Ajax, maar moet vrezen voor concurrentie. Dat Ajax slechts zes tot zeven miljoen euro vraagt voor Tagliafico zorgt er namelijk voor dat zijn naam bij meer clubs valt. La Gazzetta dello Sport noemt ‘vooral’ Barcelona, maar ook Chelsea. De Spaanse journalist Gerard Romero meldt donderdag ook dat Tagliafico zou zijn aangeboden bij Barcelona, nadat het Argentijnse TyC Sports hem vorige week ook al in verband bracht met de Catalanen.