PSV werkt mee aan transfervrije overstap naar FC Groningen

Donderdag, 20 januari 2022 om 14:36 • Laatste update: 16:27

FC Groningen neemt Emmanuel Matuta per direct over van PSV, zo meldt het Algemeen Dagblad. De negentienjarige Belgische middenvelder gaat bij de huidige nummer dertien van de Eredivisie een contract voor vierenhalf jaar ondertekenen, dat hem tot de zomer van 2026 aan Groningen verbindt. Het betekent dat er na bijna acht jaar een einde komt aan de periode van Matuta in Eindhoven.

PSV haalde Matuta in de zomer van 2014 weg uit de jeugdopleiding van KV Mechelen. De defensieve middenvelder, die ook als centrumverdediger uit de voeten kan, maakte vorig seizoen namens Jong PSV zijn debuut in het profvoetbal. Matuta speelde totaal 48 wedstrijden namens de door Ruud van Nistelrooij getrainde beloftenploeg in de Keuken Kampioen Divisie, waarin hij 1 doelpunt en 1 assist verzorgde. Zijn debuut in de hoofdmacht maakte hij niet, al zat hij vorig seizoen tijdens het Europa League-duel met Granada eenmaal bij de selectie.

In de eerste seizoenshelft kon Matuta niet altijd rekenen op een basisplaats bij Jong PSV. Dit seizoen speelde hij voorlopig zeventien wedstrijden, waarvan acht als basisspeler. Ondanks dat zijn contract nog doorliep tot de zomer van 2023 laten de Eindhovenaren de jeugdinternational van België nu per direct naar FC Groningen vertrekken. Er wordt geen transfersom betaald voor Matuta.