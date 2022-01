Eljero Elia reageert op nieuws over Ihattaren en Ajax: ‘Zieke mensen op Insta’

Donderdag, 20 januari 2022 om 14:04

Eljero Elia heeft via Instagram gereageerd op het nieuws over Mohamed Ihattaren en Ajax. De vleugelaanvaller van ADO Den Haag schrijft onder een Instagram-post van ESPN met een foto van Ihattaren in het shirt van Ajax in eerste instantie ‘respect’. Kort daarna voegt hij in een uitgebreidere reactie toe dat hij weet dat Ihattaren onder Ajax-trainer Erik ten Hag weer zal opbloeien.

De eerste opmerking van Elia levert enkele kritische reacties op, waarna hij met een tweede reactie komt. “Zieke mensen op Insta. Een jongen van negentien afschrijven, terwijl hij zijn vader is verloren. Jullie hebben geen hart en ja, ik ken Ten Hag persoonlijk. Ik weet: hij gaat hem weer op laten bloeien”, benadrukt Elia. Hij werkte tussen 2007 en 2009 samen met Ten Hag, toen de huidige trainer van Ajax werkzaam was als assistent bij FC Twente.

“Blijf maar lekker door haten, fijne dag. Ik bid voor jullie ouwe internethelden”, zo besluit Elia zijn reactie. Verschillende media melden dat Ihattaren een positief gesprek heeft gevoerd met Ajax, waardoor het er op dit moment op lijkt dat de Amsterdammers hem gaan huren van Juventus. Transfermarktexpert Fabrizio Romano stelt dat Ihattaren er op dit moment alleen zelf nog moet zien uit te komen met Ajax, aangezien Juventus reeds groen licht heeft gegeven. Er wordt nog wel gesproken over de duur van de huurperiode en een eventuele optie tot koop.