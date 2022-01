TOTO's tips: Evenaart Ajax uitrecord en blijft het ongeslagen tegen PSV?

Vrijdag, 21 januari 2022 om 12:00 • Stefan Coerts • Laatste update: 10:48

PSV en Ajax nemen het komende zondag in Eindhoven tegen elkaar op, een strijd tussen de huidige nummer één en twee van de Eredivisie. De ploeg van Roger Schmidt voert de ranglijst aan met een voorsprong van één punt op Ajax. Beide teams zijn vorige week met een overwinning goed uit de winterstop gekomen. Blijft PSV koploper na deze absolute topper of klimt Ajax eroverheen? Samen met TOTO blikken wij vooruit op dit topaffiche.

Heb je nog geen account bij TOTO? Meld je dan hier aan en speel gemakkelijk mee!

PSV mag dan wel goed in vorm zijn met acht zeges en een gelijkspel in de laatste negen competitiewedstrijden, in de toppers wil het nog niet zo lukken. Het hield geen enkele keer de nul in de laatste dertien Eredivisie-duels met Ajax of Feyenoord (zes remises, zeven nederlagen) en incasseerde al negen goals van deze tegenstanders dit seizoen. De Eindhovenaren kregen nooit meer dan tien doelpunten tegen van Ajax of Feyenoord in één Eredivisie-jaargang. Behalve die negen tegentreffers wist PSV zelf ook niet te scoren in de laatste twee toppers. Het overkwam de Eindhovenaren slechts één keer dat er in drie opeenvolgende Eredivisie-ontmoetingen met Ajax en Feyenoord niet gescoord werd, in het seizoen 1968/1969.

Lukt het PSV wederom niet om te scoren in een topwedstrijd in de Eredivisie? Bekijk hier de quotering voor nul doelpunten van PSV.

Traditioneel gezien heeft Ajax het erg lastig met PSV. Er werd in de Eredivisie immers vaker van de Eindhovenaren verloren dan gewonnen (53 om 51). In de laatste zes ontmoetingen bleef het team van Erik ten Hag echter ongeslagen en kwam het telkens tot scoren (3 zeges, 3 remises). De Amsterdammers scoorden in april 1996 voor het laatst in zeven opeenvolgende Eredivisie-duels met PSV. Daarnaast toont Ajax een grootse vorm op vreemde bodem en kan in het Philips Stadion de langste ongeslagen uitreeks van een club in de Eredivisie geëvenaard worden. Dat record zette Ajax zelf neer tussen september 1994 en december 1995, een reeks van 25 uitduels.

Lukt het Ajax om ongeslagen te blijven tegen PSV en het uitrecord te evenaren? Check hier de quotering voor een zege of gelijkspel voor de Amsterdammers.

De man die voorin het verschil kan maken voor PSV is zonder twijfel Cody Gakpo. De (reserve-)aanvoerder heeft dit Eredivisie-seizoen de minste minuten per goal of assist nodig gehad van alle spelers die bij minimaal vijf goals betrokken waren. In 1055 speelminuten scoorde hij al zes keer en was hij tien keer de aangever. Hiermee is hij gemiddeld elke 66 minuten beslissend. De Oranje-international was in elk van zijn laatste zeven competitiewedstrijden betrokken bij een doelpunt (vier goals en zes assists). De laatste PSV’er die dat presteerde was Steven Bergwijn (elf op rij), de man die binnenkort zomaar eens het Ajax-tenue zou kunnen dragen.

Gaat Cody Gakpo PSV weer bij de hand nemen? Bekijk hier de quotering voor eengoal of assist van de aanvaller.

Speel bewust, 18+