Hoe Ajax Mohamed Ihattaren voor de neus van FC Utrecht wegkaapte

Donderdag, 20 januari 2022 om 13:28 • Laatste update: 13:57

Ajax lijkt Mohamed Ihattaren te gaan wegkapen voor de neus van FC Utrecht. Het Algemeen Dagblad meldde vorige week dat de negentienjarige aanvallende middenvelder ‘hard op weg’ was naar de Domstad, nadat Utrecht zijn situatie al langere tijd in de gaten had gehouden. De Telegraaf schrijft echter dat de overgang naar Utrecht nog niet was afgerond, doordat er nog ‘financiële issues’ tussen Ihattaren en Juventus moesten worden opgelost.

Daardoor kan Ajax nu toch op het laatste moment aan de haal gaan met Ihattaren, ondanks dat Utrecht en Juventus ‘in hoofdlijnen’ akkoord waren over een huurperiode van anderhalf jaar. Het Algemeen Dagblad meldt dat de situatie veranderde toen Ajax zijn interesse liet doorsijpelen. Verschillende media schrijven dat Ihattaren vervolgens met trainer Erik ten Hag gesproken heeft.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Telegraaf schrijft dat dit gesprek met Ten Hag ‘heel positief’ is verlopen. Vervolgens heeft zaakwaarnemer Ali Dursun ook om de tafel gezeten met directeur voetbalzaken Marc Overmars. Daarop is Utrecht ‘in de wacht gezet’, zo stelt het Algemeen Dagblad. Inmiddels heeft het er alle schijn van dat Ihattaren op huurbasis de overstap naar Ajax te maken.

ESPN meldde aanvankelijk dat het om een huurperiode van een halfjaar zou gaan, maar daarover zouden de partijen op dit moment volgens de Italiaanse tak van Goal nog onderhandelen. De Telegraaf spreekt van een huurperiode van anderhalf jaar en transfermarktexpert Fabrizio Romano stelt dat Juventus bereid is om een optie tot koop in de huurovereenkomst op te nemen, iets waar ook ESPN melding van maakt. Romano schrijft op Twitter dat Ihattaren er voorlopig alleen nog zelf moet zien uit te komen met Ajax. Romeo Agresti, Juventus-watcher voor Goal, verwacht binnen twee tot drie dagen witte rook.

Ihattaren werkt al enkele weken met Gerald Vanenburg aan het verbeteren van zijn conditie en de oud-international zou naar Ajax een positief signaal hebben gegeven. De aanvallende middenvelder maakte afgelopen zomer voor bijna twee miljoen euro de overstap van PSV naar Juventus. De middenvelder had het regelmatig met PSV-trainer Roger Schmidt aan de stok en werd een aantal keren uit de selectie gezet. Toenmalig zaakwaarnemer Mino Raiola loodste Ihattaren naar Juventus, al achtte die zijn cliënt nog niet rijp voor een stap naar het buitenland. Ihattaren werd direct tot medio 2022 verhuurd aan Sampdoria, waar hij slechts één keer tot de wedstrijdselectie behoorde. Ineens bleef Ihattaren weg van de trainingen, waarna bekend werd dat hij 'ongelukkig zou zijn' in Italië. Niet veel later dook de creatieveling op in Utrecht met een personal trainer, waar Ihattaren nu dus zijn carrière vervolgt.