Vrije trap tegen Real Madrid krijgt mogelijk gouden randje voor Schöne

Donderdag, 20 januari 2022 om 12:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:03

De UEFA heeft de vrije trap van Lasse Schöne tegen Real Madrid genomineerd voor de mooiste vrije trap ooit in de geschiedenis van de Champions League. De Europese voetbalbond heeft in totaal zes vrije trappen genomineerd, waarvan er uiteindelijk twee doorstoten naar een zogeheten knock-outfase. De winnaar maakt kans om uitgeroepen te worden tot het allermooiste moment in de geschiedenis van het miljardenbal.

Het doelpunt van Schöne is door de UEFA genomineerd voor de mooiste vrije trap ooit in de geschiedenis van de Champions League. Andere genomineerden zijn onder meer Cristiano Ronaldo en Juninho. De Portugees schoot in het seizoen 2008/09 namens Manchester United snoeihard raak van grote afstand op bezoek bij Arsenal. Juninho deed dat in 2003/04 namens Olympique Lyon tegen Bayern München. Ook Lionel Messi is genomineerd. Zijn vrije trap tegen Liverpool uit het seizoen 2018/19 is doorgestoten tot de laatste zes kanshebbers.

Bekijk hier de rake vrije trap van Lasse Schöne, dat door Ajax werd verkozen tot doelpunt van de maand.

De wonderschone treffer van Lasse Schöne viel in het legendarische seizoen 2018/19. Ajax won op bezoek bij Real Madrid met 1-4, waarbij de laatste treffer op rekening kwam van de Deense middenvelder. Schöne besloot het vanuit een schier onmogelijke hoek ineens te proberen en klopte doelman Thibaut Courtois. Naast het doelpunt werd ook het commentaar van Sierd de Vos massaal uitgelicht. "Nu moet Real er honderd maken!", schreeuwde de commentator van Ziggo Sport. Vlak na zijn doelpunt werd Schöne door trainer Erik ten Hag naar de kant gehaald.

"De trainer vroeg in de zeventigste minuut hoe het met mij ging", blikte Schöne in 2019 bij AjaxTV terug op het memorabele moment. "Ik zei: 'Geef me nog tien minuten om vol gas te geven'. Toen kwam er een vrije trap en ik mocht hem nemen. Dat was een mooi moment, een mooie avond. Als je daar met zulke cijfers en overtuigend spel kunt winnen, is dat fantastisch." Ajax reikte dat seizoen tot de halve finale, waarin het werd uitgeschakeld door Tottenham Hotspur. Na dat seizoen zou Schöne voor twee jaar naar Genoa vertrekken, maar dat werd geen succes.

De genomineerden:

Cristiano Ronaldo (2008/09 namens Manchester United tegen Arsenal)

Juninho (2003/04 namens Olympique Lyon tegen Bayern München)

Roberto Carlos (2000/01 namens Real Madrid tegen Sporting Portugal)

Hugo Almeida (2005/06 namens FC Porto tegen Internazionale)

Lionel Messi (2018/19 namens Barcelona tegen Liverpool)

Lasse Schöne (2018/19 namens Ajax tegen Real Madrid)