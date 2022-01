‘Ik heb Orkun Kökçü geadviseerd om in Nederland te blijven’

Donderdag, 20 januari 2022 om 11:36 • Laatste update: 11:43

Ozan Kökçü staat voor de grootste wedstrijd in zijn voetballoopbaan. De broer van Feyenoord-middenvelder Orkun Kökçü, die onder contract staat bij Telstar, neemt het donderdagavond in de TOTO KNVB Beker op tegen PSV. De 23-jarige middenvelder speelde in de jeugd bij FC Groningen en Feyenoord, maar wist het niet zo ver te schoppen als zijn broertje. Via onder meer RKC Waalwijk streek hij afgelopen zomer neer bij Telstar.

Ozan Kökçü besloot op achttienjarige leeftijd vanuit de jeugdopleiding van Feyenoord naar het Turkse Bursaspor te verkassen. Ook Fenerbahçe toonde interesse, maar Bursaspor stond er beter op en gold als opleidingsclub, wat beter zou zijn voor de ontwikkeling van de middenvelder. "Enes Ünal, oud-topscorer van FC Twente, was een mooi voorbeeld van zo'n opgeleide speler van Bursaspor", vertelt Kökçü in gesprek met de NOS. "En zo waren er meer gevallen. Het was dus echt een heel bewuste keuze. Ik had namelijk ook voor de centjes bij Fenerbahçe kunnen gaan."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Voor Kökçü verliep het avontuur echter niet zoals gepland. Na Bursaspor en een huurperiode bij RKC stond hij onder contract bij Giresunspor, maar toen daar het voltallige bestuur werd vervangen, was voor hem de maat vol. "De mensen die mij hadden gehaald waren er niet meer", vertelt hij. "Ik had voor vier jaar getekend en er was een plan voor me uitgestippeld, maar dat kon toen de prullenbak in. Dat was wel heel moeilijk." Kökçü besloot Turkije achter zich te laten en tekende in 2019 voor Sabah FC in Azerbeidjan. Inmiddels is hij daar, door een internationale samenwerking met Turkije, uitgegroeid tot jeugdinternational.

"Ik raad iedere jonge speler af om die kant (Turkije, red.) op te gaan", aldus Kökçü, die ook zijn jongere broertje van advies voorzag toen hij in de belangstelling stond van Galatasaray. "Ik heb die fout eerder gemaakt en daarom heb ik Orkun toentertijd ook aangeraden om hier te blijven. Nederland is namelijk echt een opleidingsland, misschien wel de beste van de wereld. Hij heeft gelukkig naar mijn advies geluisterd. Of ik jaloers ben? Nee joh. Integendeel. We zijn niet alleen broertjes, maar ook beste vrienden. Orkun en ik zijn één. Dat is gewoon liefde."

Zelf draagt Ozan Kökçü tegenwoordig het shirt van Telstar. "Andries (Jonker, red.) was voor mij een belangrijke reden om terug te keren. Hij doet er alles voor om me te helpen met mijn carrière. Dat heb ik mijn hele voetballeven gemist. Ik heb nooit zo'n persoon gehad om mij heen." Jonker is tevreden over de ontwikkeling van Kökçü. "De potentie van Ozan straalde er vanaf toen hij binnenkwam, maar hij was heel ver weg van zijn mogelijke niveau. Het eerste wat ik tegen hem zei was: 'je bent niet fit.' Ik heb hem in contact gebracht met een diëtiste en in eerste instantie niet laten spelen. Nu speelt hij de laatste weken in de basis en dat verdient hij ook."