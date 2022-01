Óscar Mingueza dreigt Barcelona na vijftien jaar te verlaten

Donderdag, 20 januari 2022 om 09:54 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:21

Óscar Mingueza dreigt deze winter te vertrekken bij Barcelona, meldt Mundo Deportivo. De 22/jarige verdediger, die in het Camp Nou nog een contract heeft tot volgend jaar zomer, is op de radar verschenen bij Valencia, dat hem graag op huurbasis de rest van het seizoen overneemt. Valencia is op zoek naar een vervanger voor Daniel Wass, die op zijn beurt in de nadrukkelijke belangstelling staat van Atlético Madrid. Mingueza speelde nog nooit voor een andere club dan Barcelona, waar hij in 2007 in de jeugdopleiding terechtkwam.

Valencia is de zoektocht naar een nieuwe verdediger gestart nadat bekend werd dat Atlético Wass graag ziet komen als vervanger van de naar Newcastle United vertrokken Kieran Trippier. Mingueza wordt in de sinaasappelstad beschouwd als een 'interessante optie', daar hij zowel op de linkerflank als in het centrum inzetbaar is. De verdediger van Barcelona zou wel geïnteresseerd zijn in een overstap naar de huidige nummer negen van LaLiga. De kans bestaat dat Barcelona José Luis Gayà in de deal gaat betrekken. De linksback van Valencia wordt beschouwd als ideale opvolger van Jordi Alba.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Mingueza is onder Xavi niet verzekerd van een basisplek. Dit seizoen kwam hij in 13 LaLiga-wedstrijden in actie, waarvan 8 keer als basisspeler. In totaal speelde hij slechts vijf officiële wedstrijden onder Xavi. Alleen tegen Espanyol, Bayern München en Real Mallorca mocht hij het vanaf het begin laten zien. Barcelona kampt echter met een groot aantal blessures, onder wie Eric García en Samuel Umtiti, waardoor de club niet meteen staat te springen om een vertrek van Mingueza. Mateu Alemany is op de hoogte van de aanbieding die de verdediger in ontvangst heeft genomen via zaakwaarnemer Josep Maria Orobitg.

Mocht het tot een akkoord komen, dan zou Mingueza voor het eerst in het shirt van een andere club te bewonderen zijn. De verdediger kwam in 2007 in de jeugdopleiding van Barcelona terecht. In het seizoen 2018/19 werd hij overgeheveld naar het beloftenteam. Op 24 november 2020 maakte hij onder Ronald Koeman zijn debuut in de A-selectie in de Champions League-wedstrijd tegen Dynamo Kiev. Vijf dagen later debuteerde hij in LaLiga. Tot dusver kwam hij één keer uit voor de nationale ploeg van Spanje. In juni vorig jaar deed hij de volledige negentig minuten mee in de vriendschappelijke interland tegen Litouwen (4-0 winst).