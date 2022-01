‘Ronaldo loopt rond met de air alsof hij groter is dan Manchester United'

Cristiano Ronaldo heeft woensdagavond alle ogen op zich gericht gekregen. De sterspeler van Manchester United boekte met zijn ploeg een 1-3 overwinning op Brentford, maar na afloop van het duel ging het amper over de zege. Ronaldo werd bij een 0-2 voorsprong door manager Ralf Rangnick naar de kant gehaald en was daar duidelijk niet van gediend. De Engelse media gaan daags na het voorval los op de Portugees.

Ook Rangnick werd na afloop naar het voorval gevraagd. De Duitser ging al snel in gesprek met Ronaldo in een poging de aanvaller te kalmeren, zo was op de beelden te zien. "Dit is normaal", concludeerde de interim-manager na afloop bij BT Sport. "Als aanvaller wil hij gewoon doelpunten maken. Hij komt terug van een blessure en over drie dagen spelen we alweer tegen West Ham United. Verder stonden we met 0-2 voor, net zoals tegen Aston Villa. Nu besloot ik de marge te verdedigen. Volgens mij was het een goede beslissing om met vijf man achterin te spelen." Ronaldo werd naar de kant gehaald voor Harry Maguire.

De Portugees was met zijn ploeg net op een 0-2 voorsprong gekomen via Mason Greenwood, toen hij op zoek wilde naar een treffer voor zichzelf. Daar kreeg hij de kans niet voor. In de 71ste minuut ging het bord omhoog voor de nummer zeven van United, die eraf werd gehaald voor Maguire. Dat zinde Ronaldo allerminst: de Portugees ging duidelijk woedend zitten, smeet zijn jas op de grond en foeterde wat richting enkele mensen van de technische staf. Rangnick ontfermde zich vervolgens al snel over de woedende Ronaldo, die lang nodig had om tot bedaren te komen.

Ronaldo is not amused ?? De sterspeler moet eraf bij een 2-0 voorsprong en uit zijn ongenoegen ??#ZiggoSport #PremierLeague #BREMUN pic.twitter.com/JxWzk9wlF5 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 19, 2022

De Engelse media hebben geen goed woord over voor het gedrag van de sterspeler. "Rangnick gaf hem nota bene nog tijdens de wedstrijd een uitleg, maar dat was helemaal niet nodig. De goal van Marcus Rashford volstond", doelt de BBC op de 0-3 die vijf minuten na de wissel van Ronaldo viel. "Het was een onnodig toneelspel van Ronaldo die, hoe briljant hij ook is, rondloopt met de air van een speler en persoonlijkheid die denkt dat hij groter is dan Manchester United. Dit gedrag doet hem geen goed, zeker niet als de keuze van de manager zo goed uitpakt."

"Rashford scoorde en daarmee werd de beslissing om het een en ander aan te passen gerechtvaardigd. Tactiek, personele keuzes en het omgaan met spelers: op alle fronten excelleerde Rangnick", was de Manchester Evening lovend over de Duitse manager. Ronaldo maakte aanvankelijk nog een eind aan de geruchten over zijn vermeende slechte relatie met Rangnick door aan de aftrap te verschijnen. Die ontstonden door zijn afwezigheid bij de laatste twee duels door een lichte blessure. De Portugees keerde terug in een aanval met Anthony Elanga en Greenwood, een voorhoede die in de eerste helft totaal geen potten kon breken.

Rangnick ging na afloop in op het onderonsje dat hij had met Ronaldo na de veelbesproken wissel. "Ik zei: 'Ik begrijp dat je nog steeds ambitieus bent en dat je zelf wilt scoren, maar misschien dat je over een paar jaar als hoofdtrainer dezelfde beslissing neemt als ik na 75 minuten'. Ik had ook niet verwacht dat hij me zou omhelzen. Hij is een doelpuntenmaker en had graag willen blijven staan om te scoren. Maar het was belangrijker om compact te spelen en frisse benen en lengte te hebben om de spelhervattingen te verdedigen. Toen we het derde doelpunt maakten zei ik dat tegen hem. Ik heb helemaal geen problemen met Cristiano", besloot Rangnick.