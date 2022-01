Conte waarschuwt Ajax: ‘Bergwijn heeft kwaliteiten die niemand heeft’

Donderdag, 20 januari 2022

Voor Steven Bergwijn werd de uitwedstrijd tegen Leicester City (2-3) een duel om niet snel te vergeten. De aanvaller van Tottenham Hotspur, die in de nadrukkelijke belangstelling staat van Ajax, kwam tien voor tijd binnen de lijnen en schonk zijn ploeg eigenhandig de zege met twee treffers diep in de blessuretijd. Niet alleen de Engelse kranten, maar ook manager Antonio Conte is lovend over de Nederlander. De Italiaan, die nog altijd ongeslagen is in de Premier League sinds zijn komst naar Noord-Londen, gaf andermaal een duidelijk signaal af naar Ajax.

"In het verleden was ik altijd heel duidelijk als het ging over Steven", zei Conte na de zwaarbevochten zege. "Ik zei dat hij voor mij een belangrijke speler is, omdat hij eigenschappen heeft die niemand heeft binnen onze selectie. We hebben niet veel creatieve spelers. Hij is heel goed in de een-op-een-duels en kan een man passeren. Hij kan als aanvaller spelen, hij kan op tien spelen. Hij is fit genoeg om te beginnen of om erin te komen om de wedstrijd te kantelen." Dat laatste deed Bergwijn woensdag. Conte bracht hem tien minuten voor tijd binnen de lijnen voor Sergio Reguilón, waarna de comeback werd ingezet.

???????????? ???????????????? ?? In een ontknoping die je niet kan verzinnen scoort de Nederlander in de allerlaatste seconde de gelijkmaker en meteen na de aftrap óók nog de winnende treffer ?? Wat een verhaal ??#ZiggoSport #PremierLeague #LEITOT pic.twitter.com/ABjplSQOTF — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 19, 2022

In de vijfde minuut van de blessuretijd schoot Bergwijn raak van dichtbij uit een rebound en zette the Spurs daarmee op gelijke hoogte met Leicester. Toen Youri Tielemans een minuut later de bal knullig verspeelde aan Harry Winks, werd de Nederlander opnieuw gelanceerd. Bergwijn omspeelde Kasper Schmeichel voor de 2-3. "Hij is een belangrijke speler", benadrukte Conte, die een vertrek niet ziet zitten. "We moeten ons verbeteren, sterker worden en niet een speler verliezen en zwakker worden. Je weet dat een speler gelukkig moet zijn en ik denk dat hij gelukkig is om bij ons te blijven en voor Tottenham te spelen."

Ook de Engelse media zijn lovend over het optreden van Bergwijn. "Zijn frustratie leek over te lopen toen hij boos reageerde op Caglar Soyuncu, die makkelijk naar de grond ging. In plaats daarvan stuurde Bergwijn de Spurs-fans in delirium toen hij de gelijkmaker én de winnende goal maakte, zodat Spurs via de aanvaller van 25 miljoen de zege mee naar huis kon nemen", schrijft the Guardian. "Het begon aanvankelijk niet zo goed voor Bergwijn, die al snel geel kreeg. Na de comeback danste Conte wild van geluk langs de meegereisde supporters, die zijn naam scandeerden. Zelden zullen we zoiets nog zien."

De Italiaanse manager kon zelf ook rekenen op lovende woorden. Volgens Peter Crouch is Conte er eindelijk in geslaagd om gif in het elftal van Tottenham te krijgen. "Het is algemeen bekend dat Tottenham erom bekend staat dat ze te zacht zijn en daardoor wedstrijden verliezen", aldus de oud-spits van onder meer Liverpool. "De manier waarop het momenteel gaat is fantastisch, de strijd om de vierde plek ligt helemaal open. De fans zullen erin gaan geloven. Dit is wat voetbal zo mooi maakt. En wat een manier voor Conte om zijn ongeslagen status te behouden. Wauw!"