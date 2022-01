Oranje op een roze wolk: ‘Ik ben voor niemand bang, behalve Allah’

Donderdag, 20 januari 2022 om 06:59 • Laatste update: 07:03

Max Tjaden is zeer tevreden met de 3-2 overwinning van Oranje Futsal op Oekraïne in de eerste wedstrijd van het EK. Het betekende voor Nederland de eerste zege op een Europese eindronde. De bondscoach looft zijn ploeg, die na een 1-0 achterstand de wedstrijd in de tweede helft volledig omdraaide. Ook de spelers zijn uitgelaten over het vertoonde spel. Zondag treedt de ploeg van Tjaden om 17.30 uur aan tegen titelfavoriet Portugal.

De recordinternational van Oranje Futsal, Jamal El Ghannouti, is bijzonder te spreken over de eerste wedstrijd. “Het is een fantastisch prestatie die wij echt als team hebben behaald", vertelt hij in gesprek met Voetbalzone. "Op voorhand heeft iedereen ons als underdog ingeschat. Dat heeft ons weinig gedaan, wij hebben gestreden als leeuwen. Er kwam heel veel druk bij kijken. We speelden natuurlijk tegen een hoog geklasseerd land en kwamen heel snel op achterstand, maar hebben veerkracht getoond.”

Oranje Futsal wist het duel uiteindelijk met 3-2 naar zich toe te trekken. Mohamed Attaibi, met een fraai stiftje verantwoordelijk voor de 2-1, weet de comeback wel te verklaren. “De kracht lag in het geloof in het team, zelfs bij een 1-0 achterstand behielden we dat. Wij hebben een enorme bewijsdrang, we wilden ons laten zien en onze families trots maken. Van de bankzitters tot de geblesseerde spelers, we zijn heel hecht en gunnen elkaar alles.”

Het gaat opeens hard in de ZiggoDome. Dit keer is het Bouzambou die scoort voor Oranje. Nederland op 3-1 tegen Oekraïne. #NEDOEK #futsaleuro pic.twitter.com/mH9E93wY4M — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) January 19, 2022

Tjaden heeft lovende woorden voor zijn spelers én de tegenstander. “Ik complimenteer mijn jongens met het feit dat ze bij de 0-1 zo gedisciplineerd bleven spelen. Anders was het voor rust misschien wel 4-0 geworden. We waren voorbereid op een meevoetballende keeper toen Oekraïne nog met 1-0 voorstond. Dat is heel lastig te bestrijden. Maar ze deden dat pas bij de 3-1 achterstand. Ze speelden dat powerplay wel geweldig, dat zou ik er ook in willen brengen bij ons team. Beter goed gejat dan slecht verzonnen. Ik wou het bij de voorsprong doen om op balbezit te spelen, maar de jongens op de bank zeiden: laat het zo staan, het draait lekker. Dan kan ik wel eigenwijs doen, maar we doen het met z’n allen.”

Oranje doet het! Oekraïne wordt met 3-2 verslagen in de eerste groepswedstrijd van het EK zaalvoetbal. #NEDOEK #futsaleuro pic.twitter.com/djArXhph5J — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) January 19, 2022

Nu het elftal zo uitstekend van start is gegaan, wil El Ghannouti doorpakken. “We gingen er vol op en dat resulteerde gelukkig in een fantastisch resultaat. We hebben de eerste wedstrijd gewonnen, maar we hebben nog minimaal een punt of zelfs een winstpartij nodig om door te gaan.” Oranje Futsal staat na de zege op de tweede plaats in Groep A. Eerder op de dag won Portugal namelijk met 4-2 van Servië. El Ghannouti gaf toe dat veel ploeggenoten 's middags met ontzag naar de ontmoeting tussen groepsgenoten Servië en Portugal hadden gekeken. "Het niveau was bij tijd en wijlen erg hoog." Toch maakt de recordinternational zich niet druk. "Ik ben voor niemand bang, behalve Allah."