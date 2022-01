Dumfries laat zich gelden in uiterst moeizaam bekerduel van 120 minuten

Woensdag, 19 januari 2022 om 23:44 • Mart van Mourik

Internazionale heeft zich woensdagavond na verlenging geplaatst voor de kwartfinale van de Coppa Italia. Empoli bood veel tegenstand in Milaan, waar het uiteindelijk in de extra tijd onderuitging: 3-2. Denzel Dumfries speelde als aangever een belangrijke rol bij de openingstreffer van i Nerazzurri, die tot de negentigste minuut nog met een 1-2 nederlaag afgetroefd leken te worden. Andrea Ranocchia zorgde in blessuretijd echter voor de bevrijdende gelijkmaker, terwijl Stefano Sensi de klus in de verlenging definitief klaarde.

Er leek geen vuiltje aan de lucht toen Inter, waar Stefan de Vrij op de bank zat, in de dertiende speelminuut de openingstreffer maakte. Dumfries brak door aan de rechterkant van het veld een produceerde een perfecte voorzet richting Alexis Sánchez. De Chileen kon bij de tweede paal binnenknikken. Sánchez betrad in de zesde speelminuut het veld voor Joaquín Correa, die na een duel met Simone Romagnoli geblesseerd raakte aan (vermoedelijk) de lies en het veld in tranen verliet. Na een half uur spelen kreeg Lautaro Martínez een dubbele, uitgelezen mogelijkheid om de voorsprong te verdubbelen. Doelman Jacopo Furlan hield Empoli met uitstekende reddingen echter op de been.

Hoewel Inter ook in de openingsfase van de tweede helft de bovenliggende partij was, sloegen de bezoekers na een uur spelen plotseling toe. Kristjan Asllani haalde de achterlijn en trok de bal voor richting Nedim Bajrami, die het leer controleerde en vervolgens de benedenhoek vond: 1-1. Een kwartier voor tijd kwam Empoli zelfs op voorsprong. Eerst werd schot van Patrick Cutrone in het zestienmetergebied met de arm geraakt door Dumfries, waarna arbiter Juan Luca Sacchi de bal op de stip legde. Na het bekijken van de videobeelden rectificeerde de scheidsrechter echter zijn oordeel: geen strafschop. Enkele minuten later kwam de ploeg van trainer Aurelio Andreazzoli aan de leiding.

Wederom was er een belangrijke rol weggelegd voor Cutrone, die de bal tegen de onderkant van de lat kopte. Het zat echter niet meer voor doelman Ionut Radu, daar hij het leer op zijn rug kreeg en een eigen doelpunt achter zijn naam zette: 1-2. Een grote stunt leek in de maak, maar in de negentigste minuut kwam Inter toch nog langszij. Edin Dzeko legde met het hoofd klaar voor Ranocchia, die de bal eenmaal liet stuiteren en de bal vervolgens met een acrobatische trap in de bovenhoek joeg: 2-2. In de vijfde minuut van de blessuretijd leek het zelfs nog 3-2 te worden door een doelpunt van Sánchez, maar de spits scoorde vanuit buitenspelpositie. In de verlenging werd de klus geklaard door de Milanezen. Romagnoli blunderde in het uitverdedigen, waarna de bal via Sánchez bij Sensi belandde. De invaller zette in de 104de minuut de eindstand met een snoeihard schot op het scorebord: 3-2.