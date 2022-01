Valencia pareert aanval Sevilla op gitzwarte avond voor Jasper Cillessen

Woensdag, 19 januari 2022 om 23:37 • Mart van Mourik

Valencia en Sevilla hebben elkaar woensdagavond in evenwicht gehouden. In het Mestalla gaf het scorebord zowel na 45 minuten als na 90 minuten voetbal een 1-1 stand aan. Het werd een zwarte avond voor doelman Jasper Cillessen, die het veld na ruim een kwartier spelen geblesseerd moest verlaten. Verder kreeg Karim Rekik een basisplek bij Sevilla, dat op vier punten van Real Madrid tweede staat in LaLiga. Los Che bezetten de negende positie in Spanje.

Het duel begon dramatisch voor Valencia, dat al na zeven speelminuten tegen een 0-1 achterstand aankeek. Lucas Ocampos brak door aan de rechterkant van het veld en bezorgde een harde, lage voorzet in het vijfmetergebied. Daar waagde Mouctar Diakhaby een vergeefse poging op te ruimen, want de centrumverdediger verschalkte Cillessen in eigen doel: 0-1. De avond werd rampzaliger in de achttiende minuut, toen Cillessen zich noodgedwongen liet vervangen. De sluitpost leek een spierblessure op te lopen bij een reddingsactie en ging naar de kant voor doelman Jaume Domenech.

Aiii... ??



Cillessen moet al vroeg afhaken vanwege ogenschijnlijk een spierblessure! ??



Balen voor de Nederlander die goed in vorm was bij Valencia ??#ZiggoSport #LaLiga #ValenciaSevilla pic.twitter.com/bG33xtys5t — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 19, 2022

Op slag van het rustsignaal knokte Valencia zich terug. Aan de linkerkant werd José Gayá de diepte ingestuurd, waarna de vleugelverdediger een voorzet op maat produceerde voor Gonçalo Guedes. De Portugees trok de stand met een ferme kopbal gelijk: 1-1. In het tweede bedrijf golfde het spel op en neer, al werd er geen schot op doel meer genoteerd. Valencia moest het duel overigens besluiten met tien man, daar Gayá een minuut voor het einde van de reguliere speeltijd zijn tweede gele kaart kreeg van arbiter César Soto. In de blessuretijd kon Sevilla het numerieke overwicht niet uitbuiten.