Cristiano Ronaldo ontsteekt in ongekende woede ondanks zege Man United

Woensdag, 19 januari 2022 om 22:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:01

Cristiano Ronaldo heeft woensdag bij zijn rentree voor Manchester United tegen Brentford direct de spotlights gepakt. Dat deed de superster op een andere manier dan hij vooraf gehoopt zal hebben: Ronaldo werd in de 71ste minuut gewisseld en ontstak in ongekende woede tegenover zijn manager Ralf Rangnick. United won ondertussen, ook dankzij enorme gemiste kansen van Brentford in de eerste helft, met 1-3.

Ronaldo maakte aanvankelijk nog een eind aan de geruchten over zijn vermeende slechte relatie met Rangnick door aan de aftrap te verschijnen. Die ontstonden door zijn afwezigheid bij de laatste twee duels door een lichte blessure. De Portugees keerde terug in een aanval met Anthony Elanga en Mason Greenwood, een voorhoede die in de eerste helft totaal geen potten kon breken.

Ronaldo is not amused ?? De sterspeler moet eraf bij een 2-0 voorsprong en uit zijn ongenoegen ??#ZiggoSport #PremierLeague #BREMUN pic.twitter.com/JxWzk9wlF5 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 19, 2022

Sterker nog, Brentford zal zichzelf in de rust flink voor de kop hebben geslagen, omdat de thuisploeg in de eerste helft verzuimde om de voorsprong te pakken. Dat had United vooral te danken aan David de Gea, die de doorgebroken Mathias Jensen twee keer van een doelpunt wist te houden. Ook Christian Nörgaard verprutste een enorme kans door in kansrijke positie over te schieten.

Na rust kwam United beduidend sterker voor de dag en kopte Ronaldo uit een voorzet van Bruno Fernandes op de lat. Kort daarna verstuurde Fred een prachtige pass richting het strafschopgebied, waar Elanga controleerde en afrondde: 0-1. United verdubbelde die voorsprong via Mason Greenwood, die aan het eind stond van een schitterende snelle aanval. Ronaldo stuurde Bruno Fernandes weg met een heerlijke pass met de borst, waarna de Portugees breed speelde op de intikkende Greenwood: 0-2.

Ronaldo wilde vervolgens op zoek naar een doelpunt voor zichzelf, maar kreeg die kans niet van zijn manager. In de 71ste minuut ging het bord omhoog voor de nummer zeven van United, die eraf werd gehaald voor Harry Maguire. Dat zinde Ronaldo allerminst: de Portugees ging duidelijk woedend zitten en smeet daarbij ook met zijn jas. United kwam enkele minuten later op 0-3 via Rashford, die rechts van het strafschopgebied vrij kwam en de kruising vond. Brentford produceerde een eretreffer dankzij Ivan Toney, die de bal in een klassieke scrimmage plots voor de voeten vond: 1-3.