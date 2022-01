Real Sociedad overklast noodlijdend Atlético Madrid in Copa del Rey

Woensdag, 19 januari 2022 om 22:51 • Mart van Mourik

Real Sociedad heeft zich woensdagavond op overtuigende wijze geplaatst voor de kwartfinale van de Copa del Rey. In de Reale Arena was de ploeg van trainer Imanol Alguacil veel te sterk voor Atlético Madrid. Een nieuwe, pijnlijke nederlaag voor los Colchoneros, die afgelopen weekend ook al werden uitgeschakeld in de halve finale van de Supercopa en slechts één van de laatste zes competitiewedstrijden wisten te winnen.

De gemoederen liepen voorafgaand aan het bekerduel hoog op toen Atlético Madrid per bus arriveerde bij het stadion. De spelersbus van de Madrilenen werd opgewacht door een menigte Real Sociedad-fans die onder meer stenen, vuurwerk, hekken en glaswerk gooiden. Ook de Baskische politie werd belaagd door de fanatieke fans van La Real. Tegelijkertijd maakte trainer Diego Simeone woedende gebaren richting de menigte vanuit de bus, wat tot nog meer actie leidde bij de supporters.

Een black-out van Felipe ??

Atlético Madrid krijgt al een heel snel in de tweede helft de 2-0 om de oren van Alexander Sørloth ??#ZiggoSport #CopadelRey #SociedadAtleti pic.twitter.com/kqUTJBMMhB — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 19, 2022

Eenmaal in het stadion en na de aftrap maakte Real Sociedad vanaf het eerste fluitsignaal duidelijk dat er niets te halen zou zijn voor de Madrilenen. Na zes speelminuten knikte Aritz Elustondo na een fraaie voorzet rakelings naast de linkerpaal. Een minuut later had ook Adnan Januzaj de openingstreffer op de schoen; zijn poging ter hoogte van de vijfmeterlijn ging echter eveneens naast. Aan de overzijde was het Yannick Carrasco die voor het eerste gevaar zorgde. Na een razendsnelle counter stond de Belg plotseling oog in oog met doelman Alex Remiro, maar de inzet die volgde belandde op de paal.

Uiteindelijk werd de score in de 33ste speelminuut geopend. Joseba Zaldúa bezorgde een voorzet op maat bij Januzaj, die in eerste instantie op de paal kopte. Uit de rebound kreeg hij het leer nogmaals voor de voeten en de aanvaller miste niet nog eens: 1-0. Twee minuten na rust breidde de thuisploeg de voorsprong uit. Felipe maakte een kapitale fout in een poging de bal uit de eigen zestien werken en liet zich aftroeven door Alexander Sörloth. De spits bleef ijzig kalm en verschalkte doelman Jan Oblak in de linkerhoek: 2-0. In het restant van de wedstrijd was het met name Real Sociedad dat de bal had en de beste mogelijkheden creëerde. Atlético kon geen gat vinden in de vijandige defensie en bracht het scorebord niet meer in beweging.