Krankzinnige glansrol voor Bergwijn: twee beslissende goals diep in blessuretijd

Woensdag, 19 januari 2022 om 22:27 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:48

Steven Bergwijn heeft woensdag een krankzinnige glansrol opgeëist bij Tottenham Hotspur. De invaller, die felbegeerd wordt door Ajax, boog tegen Leicester City met twee (!) doelpunten kort achter elkaar een achterstand om in een 2-3 overwinning. De treffers vielen in de vijfde en zevende minuut van de blessuretijd en brengen Tottenham naar de vijfde plaats in de Premier League.

Tottenham kwam ijzersterk uit de startblokken en creëerde in de openingsfase levensgrote kansen. Harry Kane werd van een zeker lijkend doelpunt onthouden door een bal die op het laatste moment van de lijn werd gehaald, daarna raakte de spits met een kopbal de lat. Ook Davinson Sánchez verprutste een grote kopkans bij de tweede paal, waarna Leicester uit het niets de leiding nam. Tottenham-verdediger Sergio Reguilón speelde de bal in de drukte onhandig voor de voeten van Patson Daka, die wel raad wist met het buitenkansje: 1-0. The Spurs vochten zich terug en kwamen vlak voor rust verdiend op gelijke hoogte.

???????????? ???????????????? ?? In een ontknoping die je niet kan verzinnen scoort de Nederlander in de allerlaatste seconde de gelijkmaker en meteen na de aftrap óók nog de winnende treffer ?? Wat een verhaal ??#ZiggoSport #PremierLeague #LEITOT pic.twitter.com/ABjplSQOTF — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 19, 2022

Kane werd gelanceerd door Harry Winks, kapte Çaglar Söyüncü uit en schoot via binnenkant paal binnen: 1-1. Vlak voor het doelpunt van Kane zag Tottenham-middenvelder Pierre-Emile Höjbjerg opnieuw een bal van de lijn gehaald worden. Kane had opnieuw moeten scoren toen hij oog in oog met Kasper Schmeichel kwam, maar schoot ditmaal wild over. Na rust was er minder spektakel in het King Power Stadium. James Maddison zag een hard schot gekeerd worden door Tottenham-doelman Hugo Lloris, terwijl Japhet Tanganga op Schmeichel stuitte.

Leicester leek de zege in de 76ste minuut te pakken via Maddison, die doorbrak in de zestien en geluk had dat zijn inzet via Tanganga en de paal binnenviel: 2-1. Tottenham leek te gaan verliezen, maar Bergwijn bracht daar dus verandering in. De vleugelspits vond de bal eerst gelukkig voor de voeten nadat Matt Doherty was afgestopt in de zestien en schoot eenvoudig binnen: 2-2. Kort daarna werd Bergwijn door Kane gelanceerd, waarna de Oranje-international Schmeichel omspeelde en afrondde: 2-3.