Oranje boekt sensationele overwinning bij openingsduel EK Futsal

Woensdag, 19 januari 2022 om 22:19 • Laatste update: 22:37

Het Nederlands zaalvoetbalteam heeft de eerste wedstrijd op het UEFA Futsal EURO 2022 gewonnen. Na een snelle achterstand keerde Oranje het in de tweede helft volledig om en wist zijn eerste overwinning op een Europese eindronde met 3-2 binnen te slepen tegen Oekraïne. Zondag wacht voor de ploeg van bondscoach Max Tjaden het tweede groepsduel tegen titelfavoriet Portugal (17.30 uur), waarna de groepsfase op vrijdag 28 januari wordt afgesloten tegen Servië (20.30 uur).

Al in de eerste minuut scoorde Oekraïne de 1-0. Mikhailo Zvarych kreeg met veel geluk de bal mee na slap ingrijpen en schoot de bal overtuigend achter de Nederlandse keeper Manuel Kuijk. Het lukte Oranje Futsal in de beginfase niet om uitgespeelde kansen te creëren. Het spel speelde zich voornamelijk af op de helft van Oranje, dat snel de bal kwijt was als deze eenmaal veroverd was. Langzaam herstelde Nederland zich en kwam het beter in de wedstrijd. De Tsjechische scheidsrechter Cerny zag een handsbal van de Oekraïnse defensie over het hoofd en het team van Tjaden werd steeds gevaarlijker. Kyrylo Tsypun, de Oekraïnse keeper, bleek echter keer op keer een sta in de weg. Siriy kwam na een corner van Oranje ineens 1-op-1 tegenover Kuijk te staan, maar de Nederlandse doelman verkleinde het doel uitstekend.

Oranje stoomt na de gelijkmaker meteen door en komt zelfs op een 2-1 voorsprong tegen Oekraïne. Mo Attaibi rondt mooi af. #NEDOEK #futsaleuro pic.twitter.com/YZ7qBgPmF3 — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) January 19, 2022

In de twaalfde minuut van de eerste helft veroverde Mohamed Attaibi diep op de helft van Oekraïne de bal en schoot direct, enkele centimeters langs de verkeerde kant van de paal. Mossaoui raakte twee minuten later via de vingertoppen van Tsypun de andere paal in de grootste kans van Oranje tot dan toe. Nederland werd steeds gevaarlijker en drukte Oekraïne soms ver terug. Kuijk kreeg steeds minder te doen, maar bracht geweldig redding op de keren dat Oekraïne er toch in slaagde voor hem op te duiken. De levendige eerste helft werd zonder verdere doelpunten afgefloten.

Het gaat opeens hard in de ZiggoDome. Dit keer is het Bouzambou die scoort voor Oranje. Nederland op 3-1 tegen Oekraïne. #NEDOEK #futsaleuro pic.twitter.com/mH9E93wY4M — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) January 19, 2022

In de tweede helft tekende Oualid Saadouni al snel voor de gelijkmaker. Na een geweldige lange bal van Kuijk kopte de aanvoerder van Oranje futsal de bal knap achter Tsypun. Binnen een mum van tijd kwam Oranje zelfs op voorsprong. Mats Velzeboer kwam oog in oog met Tsypun, maar wist hem niet te passeren. In de rebound liet Attaibi de Oekraïnse keeper echter kansloos met een prachtig stiftje. Na een foutje van Tsypun maakte Velzeboer bijna de 3-1, maar de keeper herstelde zijn fout net op tijd. Nederland kreeg vleugels en na slim wegdraaien bij zijn directe tegenstander schoot Saïd Bouzambou de bal snoeihard in de kruising en stond het in een mum van tijd 3-1. Na onnodig balverlies leek Oekraïne snel terug te komen, maar aanvoerder Petro Shoturma kreeg de bal niet langs de uitstekend keepende Kuijk.

De Nederlandse doelman speelde een ijzersterke pot en wist vrijwel elke doelpoging in de tweede helft in de kiem te smoren. Oekraïne moest meer en meer risico nemen en wisselde hun keeper voor doelpuntenmaker Zvarych, die op de helft van de tegenstander ging spelen om zo een overwicht te creëren. Nederland werd daardoor diep teruggedrukt op eigen helft. Attaibi leek uit een vrije trap de 4-1 te maken. De bal ging langs invalkeeper Zvarych maar kwam kiezelhard in het gezicht van een verdediger op de doellijn. Als een duveltje uit een doosje troefde Shoturma Jordany Martinus af en schoot de bal langs Kuijk: 3-2. Met nog drie minuten op de klok werd het billenknijpen voor de Nederlandse enclave, maar Oranje hield stand.