Egypte voegt zich moeizaam bij Nigeria; opnieuw een ‘Nederlands’ doelpunt

Woensdag, 19 januari 2022 om 21:54 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:40

Egypte heeft woensdagavond de achtste finales van de Afrika Cup bereikt. De ploeg van Carlos Queiroz speelde opnieuw niet groots, maar had aan één doelpunt genoeg om Sudan af te schudden: 1-0. Daarmee eindigt Egypte tweede in de groep achter Nigeria, dat zelf won van Ginee-Bissau. William Troost-Ekong, geboren in Haarlem, maakte het tweede doelpunt: 0-2. Sudan en Ginee-Bissau zijn overigens uitgeschakeld.

Egypte - Sudan 1-0

Egypte nam vanaf het begin het initiatief, maar de defensie van Sudan bleek taai en Mohamed Salah kon in de drukte nauwelijks openingen vinden. Na een half uur verprutste Mostafa Mohamed wel een grote kopkans, waarna Egypte in de 35ste minuut alsnog scoorde. Mohamed Abdelmonem reageerde alert bij een hoekschop, die door de verdediger met de voet werd verlengd: 1-0. Na rust toonde Salah een glimp van zijn klasse door drie tegenstanders te passeren, maar het schot van de ster van Liverpool kon worden gepakt door Mohamed El Shenawy.

Guinee-Bissau - Nigeria 0-2

Nigeria was voor aanvang al zeker van groepswinst en kon dus zonder druk spelen. Op het veld was daar niet al te veel van te merken, want de Nigerianen wisten in de eerste helft niet de bal te spelen die nodig was om Guinee-Bissau te verrassen. Die key pass kwam tien minuten na rust plots van de voet van Kelechi Iheanacho, die met buitenkant voet een intikker bezorgde aan Umar Sadiq: 0-1. Moses Simon vlamde de bal daarna na een prachtige actie op de lat, waarna Troost-Ekong de rebound intikte: 0-2.