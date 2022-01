Schokkende beelden tonen slagveld en steniging spelersbus Atlético Madrid

Woensdag, 19 januari 2022 om 20:48 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:57

De spelersbus van Atlético Madrid is woensdagavond gestenigd door supporters van Real Sociedad. Op diverse beelden die momenteel rondgaan op Twitter is te zien hoe de spelersbus belaagd wordt bij aankomst in San Sebastián. Om 21.30 uur strijden de clubs in de Reale Arena om een plek in de kwartfinale van de Copa del Rey.

???? Recibimiento muy hostil al autobús del Atlético de Madrid de parte de algunos aficionados de la Real Sociedad ? Las imágenes son muy graveshttps://t.co/5LksDK4LeNpic.twitter.com/sUESsHOPS1 — GOAL España (@GoalEspana) January 19, 2022

De spelersgroep van Atlético heeft geen warm welkom gekregen van de Baskische aanhang. Bij aankomst in het stadion wordt de bus van de Madrilenen belaagd door supporters van Real Sociedad, die stenen op de ruiten gooien. Op de video’s is onder meer Atlético-trainer Diego Simeone te zien, die vanuit de bus gebaren lijkt te maken richting de aanhangers van la Real. Verder wordt er met vuurwerk, hekken en glaswerk gegooid naar de politie.