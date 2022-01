Verdonk en Duelund schieten NEC naar knappe bekerzege in Groningen

Woensdag, 19 januari 2022 om 20:36 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:38

NEC heeft woensdagavond de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker bereikt. De ploeg van Rogier Meijer verraste op bezoek bij FC Groningen door efficiënt om te springen met de kansen: 1-2. De Nijmeegse doelpunten werden gemaakt door Mikkel Duelund en Calvin Verdonk, terwijl Michael de Leeuw tussendoor de gelijkmaker liet aantekenen namens FC Groningen.

De wedstrijd had niet beter kunnen beginnen voor NEC, dat in de tiende minuut de leiding nam. Calvin Verdonk was over de linkerflank opgekomen en nam een goede voorzet van Javier Vet ineens uit de lucht: 0-1. Daarna nam FC Groningen de overhand, terwijl de Nijmegenaren zich beperkten tot verdedigen. Michael de Leeuw bleek bij een dreigend moment net te klein om te koppen, terwijl Paulos Abraham daarna in alle vrijheid naast mikte met het hoofd.

NEC werd steeds verder achteruit gedrukt en Iván Márquez voorkwam met een belangrijke sliding een bijna zeker Gronings doelpunt. Dat viel in de blessuretijd van de eerste helft alsnog, nota bene uit een counter van de thuisploeg. Abraham lanceerde collegaspits De Leeuw, die het oog in oog met Danny Vukovic afmaakte: 1-1. Zo ging Groningen met een goed gevoel de kleedkamers in, maar dat verdween daarna al snel weer.

In de 49ste minuut nam NEC de leiding namelijk weer over. Mikkel Duelund kon na een een-twee met Javier Vet over de as van het veld doorlopen en werd nauwelijks gehinderd, waarna de Deen van vijftien meter raak schoot: 1-2. Groningen zette opnieuw aan, maar had moeite om kansen uit te spelen. Vukovic werd wel tot twee goede reddingen gedwongen door gevaarlijke volleys van Bjorn Meijer en Tomás Suslov. NEC verprutste in de slotfase enkele counters, maar sleepte de zege vrij gemakkelijk binnen.