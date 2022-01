Aubameyang krijgt aanbod en bezorgt Arsenal mogelijk 56 miljoen verlies

Woensdag, 19 januari 2022 om 20:21 • Mart van Mourik

Arsenal heeft een aanbieding ontvangen van Al-Nassr voor Pierre-Emerick Aubameyang, weet the Telegraph. Volgens de berichtgeving is de club uit Saudi-Arabië bereid om de spits te huren met en een verplichte koopoptie in het contract op te nemen. Het zou na de huurperiode gaan om een transfersom van 7,8 miljoen euro. Aubameyang heeft bij Arsenal nog een doorlopend contract tot medio 2023.

Het bod is bekend bij de clubleiding van the Gunners, die met name geïnteresseerd zou zijn in de deal vanwege het wegvallen van het hoge salaris. Bij Arsenal strijkt Aubameyang naar verluidt momenteel een weeksalaris op van circa 300.000 euro. Mochten de Londenaren akkoord gaan met de aanbieding die op tafel ligt, dan zal men wel een fors verlies moeten accepteren. Aubameyang werd in januari 2018 namelijk voor een bedrag van circa 63,75 miljoen euro overgenomen van Borussia Dortmund.

Aubameyang zou op dit moment in actie moeten komen op de Afrika Cup, maar hij is eerder teruggekeerd naar Londen voor een medische check. De aanvoerder van Gabon heeft vanwege hartproblemen toestemming gekregen van de voetbalbond om terug te keren naar Arsenal en zich daar verder te laten onderzoeken. Aubameyang verscheen vrijdag niet aan de aftrap bij Gabon voor het duel met Ghana, nadat er door het medisch team van de Afrikaanse voetbalbond (CAF) bij de 32-jarige aanvaller een probleem aan het hart geconstateerd werd.

De spits leeft bij Arsenal overigens al sinds eind afgelopen kalenderjaar op gespannen voet met manager Mikel Arteta. Aubameyang speelde zijn laatste wedstrijd in dienst van de Engelse hoofdstedelingen op 6 december, waarna hij om ‘disciplinaire redenen’ geschorst werd. In totaal speelde Aubameyang 115 Premier League-duels in het shirt van Arsenal en daarin was de aanvaller 58 keer trefzeker.