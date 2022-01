Fenerbahçe verovert derde positie en ziet Trabzonspor morsen

Woensdag, 19 januari 2022 om 20:07 • Mart van Mourik

Fenerbahçe heeft woensdagavond een nipte overwinning geboekt in de Süper Lig. In eigen huis was het team van trainer Ismail Kartal met 2-1 te sterk voor Altay. Het was een welkome driepunter voor de thuisploeg, die de afgelopen twee competitieduels niet wist te winnen. Dankzij de overwinning klimt Fenerbahçe naar de derde plek op de ranglijst, al blijft de achterstand op koploper Trabzonspor, dat tegelijkertijd overigens met 1-1 gelijkspeelde tegen Giresunspor, met vijftien punten reusachtig. Altay bezet de achttiende plek in de Süper Lig.

Het duel begon erbarmelijk voor Fenerbahçe, dat na veertien speelminuten al tegen een 0-1 achterstand aankeek. Miguel Crespo leed na een slordige aanname balverlies op het middenveld, waarna Thaciano overnam en splijtende bezorgde bij Ahmed Yasser Rayan. De spits rondde oog in oog met doelman Osman Ertugrul Çetin op koelbloedige wijze af: 0-1. Fenerbahçe, met Ferdi Kadioglu in de basis, knokte zich tien minuten voor rust terug in de wedstrijd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na een fraai lobje kwam Irfan Kahveci in het zestienmetergebied in balbezit. De aanvallende middenvelder kreeg de bal na een technisch hoogstandje terug van Serdar Dursun, waarna Kahveci met links de verre hoek vond: 1-1. Na rust draaide Fenerbahçe de duimschroeven aan en kwam Altay, waar Leandro Kappel de negentig minuten vol maakte, nauwelijks nog in het schouwspel voor. De aanvalslust van de thuisploeg werd beloond in de 71ste speelminuut. Opnieuw was de tandem Kahveci-Dursun goud waard, al zorgde ditmaal laatstgenoemde voor het laatste zetje. Dursun knikte binnen na een vrije trap vanaf de rechterkant.