Robinho verliest allerlaatste hoger beroep: 9 jaar celstraf is nu definitief

Woensdag, 19 januari 2022 om 19:49 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:23

Robinho moet in Italië definitief negen jaar de cel in vanwege zijn aandeel in een groepsverkrachting van een 23-jarige Albanese vrouw in een Milanese nachtclub in 2013. Dat is de uitkomst van het beroep bij het hooggerechtshof in Italië, de hoogste macht in het mediterrane land. De kans dat de 37-jarige Braziliaan zijn straf werkelijk zal uitzitten is echter klein: Brazilië levert geen burgers uit aan andere landen. Waarschijnlijk vaardigt Italië een Europees aanhoudingsbevel uit, waardoor Robinho zou worden opgepakt bij het betreden van de Europese Unie.

Het incident waar de zaak om draait stamt uit de nacht van 22 op 23 januari 2013. Robinho is bijna negen jaar geleden met zijn vriend Ricardo Falco betrokken geraakt bij de groepsverkrachting van een 23-jarige Albanese vrouw, zo staat nu vast. In totaal bestond de dadersgroep uit zes personen. De zaak vond plaats in een nachtclub in Milaan; Robinho was destijds actief als speler van AC Milan.

In 2017 werd de Braziliaan schuldig bevonden en dus veroordeeld, sindsdien liep het hoger beroep. Robinho voerde daarin onder meer aan dat er geen bewijs is dat het slachtoffer fysiek of mentaal is gedwongen tot seksuele handelingen. Ook stelden de advocaten van de aanvaller dat getapte gesprekken, het belangrijkste bewijsmateriaal in de zaak, onjuist zouden zijn vertaald. Het gaat om gesprekken in het Portugees, terwijl de zaak zich afspeelt in Italië.

De verdediging van Robinho werd echter van tafel geveegd door het Italiaanse hof. Dat is nu bekrachtigd door het hooggerechtshof. Tegen de uitspraak kan niet meer in beroep worden gegaan. Volgens het vonnis hebben de zes Brazilianen, onder wie dus Robinho, zich onomstotelijk schuldig gemaakt aan groepsverkrachting. Ook zijn er geen tegenstrijdigheden gevonden in verklaringen van getuigen en in getapte telefoongesprekken. Robinho speelde zijn laatste officiële voetbalwedstrijd overigens in juli vorig jaar voor Istanbul Basaksehir. In oktober maakte Santos bekend de honderdvoudig international te hebben gecontracteerd, maar na ophef vanwege de lopende strafzaak draaide de club die beslissing terug. Robinho is sindsdien clubloos.