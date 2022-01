Roger Schmidt reageert op beschuldigingen Mohamed Ihattaren

Woensdag, 19 januari 2022 om 17:14 • Laatste update: 17:14

Roger Schmidt heeft in aanloop naar de bekerwedstrijd tegen Telstar stilgestaan bij het tweedelige interview van Mohamed Ihattaren in De Telegraaf. De Duitse oefenmeester, die verschillende keren met de middenvelder in de clinch lag gedurende hun gezamenlijke tijd bij PSV, kreeg flinke kritiek te verwerken van Ihattaren. De linkspoot had er onder meer spijt van dat hij zich door de trainer van PSV had laten 'wegjagen'.

"Er is veel over mij gezegd, over hem gezegd, over ons gezegd; voor mijn gevoel kon hij moeilijk omgaan met jongens zoals ik", doelde Ihattaren in gesprek met bovengenoemd dagblad op Schmidt. "Jongens, die zich zo jong als ze zijn, af en toe als mannetjes gedragen. Ja, soms vervelend. Naar mijn idee heb ik er echt veel aan gedaan om dichter tot elkaar te komen, maar wij begrepen elkaar niet. We zochten uiteindelijk naar de verkeerde manieren om elkaar te raken. Zoiets kan gebeuren. Ik heb ook dingen gedaan, waarvan ik achteraf denk: dat had anders gekund."

Ihattaren kreeg er onder meer lucht van dat Schmidt vorig jaar na de verloren bekerwedstrijd tegen Ajax in tegenstelling tot anderen zou hebben gezegd dat hij hem niet zo goed vond. "Terwijl ik daar als een van de weinigen lef toonde en durfde te voetballen. Dat was voor mij de druppel na alles wat er al aan voorafgegaan was. De volgende dag kwam ik expres te laat. Niet goed, maar ik dacht dat het dé manier zou zijn om hem met mij een praatje te laten maken. Of hij kwam? Nee. Hij meldde het aan directeur John de Jong. Bij Mark van Bommel en Ernest Faber kwam ik nóóit te laat”, aldus Ihattaren.

De woorden van de middenvelder hebben ook Schmidt bereikt. "Ik heb vorig seizoen heel vaak antwoord op vragen over deze speler gegeven", vertelt de Duitser woensdag in aanloop naar het bekertreffen met Telstar. "Ik hoop oprecht dat hij op een dag werkelijk zijn potentieel zal benutten. Reflecteren op jezelf hoort daar uiteindelijk wel bij. Verder is de situatie nu zoals die is. Voor mij ligt dit in het verleden en ik richt me nu op het huidige team en de wedstrijden die we spelen." Ihattaren kreeg zelf ook veel kritiek te verwerken. Volgens velen verzuimde de middenvelder op een kritische manier naar zichzelf te kijken.

Ook op de situatie rond Noni Madueke ging Schmidt kort in. De aanvaller werd in december gearresteerd nabij Eindhoven Airport wegens het tonen van een vals Engels rijbewijs. Volgens deskundigen van het Openbaar Ministerie hangt de pas negentienjarige Madueke een boete of een werkstraf boven het hoofd. "Ik praat altijd met spelers, wat er ook is. Als coach heb je de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van een speler als voetballer, maar ze zijn ook mensen buiten het veld. Ik wil er voor hen zijn, ook in moeilijke momenten en als ze worstelen. Dat hoort bij je vak. Ik verwacht echt niet van iedereen het perfecte gedrag altijd", aldus Schmidt.