MVV trekt zich niets aan van besluit kabinet en opent stadion voor publiek

Woensdag, 19 januari 2022 om 16:22 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:25

MVV Maastricht is niet van plan om de poorten van stadion De Geusselt langer gesloten te houden. De Limburgers kondigen in een officiële verklaring aan dat de deuren van de eigen thuishaven op 4 februari zullen openen voor de derby tegen VVV-Venlo, wat het besluit van het kabinet ook moge zijn. "Niet om recalcitrant te zijn, maar het is bittere noodzaak. En niet alleen uit sportief oogpunt, maar ook uit financiële urgentie", schrijft de club.

Eerder werd al bekend dat betaald voetbalclubs er alles aan gaan doen om op 28 januari weer supporters toe te laten tot de stadions. De Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en de clubs publiceerden vrijdag een gezamenlijk statement, waarin ze schreven dat 'de rek eruit is'. De clubs gaan in gesprek met de desbetreffende burgemeesters, maar als het aan MVV ligt gaat het stadion hoe dan ook weer open begin februari. "MVV wil de stadionpoorten voor de derby MVV - VVV-Venlo hoe dan ook opengooien", beginnen de Limburgers het persbericht.

"Niet om recalcitrant te zijn, maar het is bittere noodzaak. Niet alleen uit sportief oogpunt, maar ook uit financiële urgentie. De spaarpotjes bij de voetbalclubs raken langzaam maar zeker leeg, Ook bij MVV. Vergeet niet dat in deze huidige lockdown de voetbalclubs de eerste getroffenen waren. Daar waar horeca en winkels 19 december op slot gingen, zijn de poorten voor onze supporters en sponsoren als sinds half november gedwongen hermetisch op slot. Nu we al weken zien dat omikron minder gevaarlijk is, het merendeel van Nederland en gevaccineerd én geboosterd is, willen en vooral kunnen we niet langer wachten."

En dus gaan de poorten van stadion De Geusselt open. MVV laat supporters die een kaartje voor de thuiswedstrijd tegen Roda JC hadden gratis toe. "Ook richting onze sponsors willen we nu stappen maken. Zij hebben veel vertrouwen in MVV, zelfs in deze moeilijke coronatijd blijven ze de club – net als onze supporters - onverminderd steunen. We gaan dus, wat de uitkomst van de volgende persconferentie ook moge zijn, hoe dan ook uit protest de poorten van De Geusselt openen als de wedstrijd tegen VVV-Venlo op het programma staat." MVV benadrukt dat het de geldende maatregelen in acht neemt.