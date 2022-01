Vitesse stapt naar de UEFA vanwege ‘buitenproportionele straf’

Vitesse heeft beroep aangetekend bij de UEFA tegen het besluit om bij de eerstvolgende Europese uitwedstrijd geen uitsupporters toe te laten. Dat laat de club uit Arnhem weten in een verklaring op de website. Vitesse werd gestraft door de Europese voetbalbond vanwege de ongeregeldheden tijdens de uitwedstrijd tegen Stade Rennes in de Conference League.

Supporters van Vitesse gooiden voorwerpen en verstoorden de openbare orde tijdens het duel in Frankrijk, eind november. Naast het besluit om geen uitsupporters toe te laten tijdens de eerstvolgende Europese uitwedstrijd, ontving Vitesse bovendien een geldboete van 30.000 euro. Daar kwam 5.000 euro bovenop vanwege de gemaakte schade. Vitesse gaf al eerder aan zich niet in de straf te kunnen vinden, waarna 'concrete gronden van het besluit' werden opgevraagd. Dat heeft nu geleid tot een hoger beroep.

"Vitesse vindt de straf omtrent de uitsluiting van meereizende fans buitenproportioneel en is daarom, na het opvragen van de concrete gronden voor dit besluit, tegen deze sanctie in beroep gegaan. Het hoopt hiermee voor haar supporters alsnog de deur te openen om het team te kunnen ondersteunen tijdens de historische uitwedstrijd tegen Rapid Wien op donderdag 17 februari." Vitesse gaat eerst op bezoek in Oostenrijk en ontvangt de huidige nummer vijf van de Oostenrijkse competitie een week later in de eigen GelreDome.

Het was niet voor het eerst deze Europese campagne dat de Arnhemmers op de bon werden geslingerd door de UEFA. Ook op bezoek bij Tottenham Hotspur ging het mis. Dat kwam de club op een gecombineerde boete van 10.625 euro te staan voor ordeverstoring en het gooien van objecten. Het totale boetebedrag voor de Arnhemmers bedraagt na de voorrondes en de poulefase liefst 115.875 euro. Het is voor het eerst in de clubgeschiedenis dat Vitesse zich heeft geplaatst voor de knock-outfase van een Europees toernooi.