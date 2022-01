St. Juste: ‘Ik zou wel met hem willen ruilen vanwege de financiën’

Woensdag, 19 januari 2022 om 15:30 • Justus Dingemanse • Laatste update: 15:52

Vandaag gaat in Nederland UEFA Futsal EURO 2022 van start. In aanloop naar dit toernooi interviewt presentator Mounir Boualin in Futsal Fanatics bekende gezichten met een grote liefde voor zaalvoetbal. In deze aflevering is dit Yoshua St. Juste, die behoort tot de selectie van Oranje Futsal en het in het eerste duel in de Ziggo Dome moet opnemen tegen Oekraïne. Hij blikt vooruit op het toernooi en vertelt over zijn band en verschillen met zijn broertje Jeremiah St. Juste.

“De techniek, de explosiviteit. Ik ben redelijk allround, je moet hier alles kunnen. Op het veld ben je meer een specialist, maar in de zaal moet iedereen verdedigen, aanvallen en tactisch ijzersterk zijn”, verklaart de international zijn liefde voor futsal. ”Ik wilde eigenlijk veldvoetballer worden. Je hebt daar vaak trainers die denken: ach die zaalvoetballers. Als ik dan twee, drie man passeerde hoorde je ze opeens niet meer”, vertelt St. Juste lachend.

De Groninger begon zijn carrière op het veld maar speelde ook al snel op hoog niveau in de zaal. Hij haalde met Leekster Eagles de Eredivisie en transfereerde in 2012 naar Hovocubo. Na een gewonnen beker en een behaalde landstitel nam hij twee jaar later afscheid van de club, om een aantal jaar bij FC Eindhoven te spelen. Sinds 2017 is de nu dertigjarige zaalvoetballer weer terug bij de ploeg uit Hoorn, die afgelopen jaar uitkwam in de Champions League. Yoshua is de oudere broer van Jeremiah St. Juste, die als profvoetballer voor sc Heerenveen en Feyenoord uitkwam en nu in Duitsland bij FSV Mainz 05 speelt.

De groep van Oranje Futsal met de verschillende speelmomenten.

Hij heeft een goede band met zijn kleinere broertje: “Net zoals ik trots op hem ben, zal hij trots op mij zijn. Wij gaan in onze eigen sport voor het hoogst haalbare. Futsal krijgt natuurlijk minder aandacht dan zijn sport. Voetbal is de grootste sport ter wereld, dat is niet te vergelijken. Ik zou wel met Jerry willen ruilen, qua financiën dan”, grinnikt de aanvaller. “We spelen weleens 1-tegen-1. De laatste keer dat wij dat hebben gedaan heeft hij het niet gered tegen me. Hij wil natuurlijk van zijn grote broer winnen, maar ik wil echt never nooit van hem verliezen.”

Tot slot blikt St. Juste vooruit op het EK futsal. Het leek er even op dat hij het toernooi moest laten schieten door een coronabesmetting, maar St. Juste is op tijd hersteld. “Ik heb er enorm veel zin in. Dit is waarvoor we het de laatste drie jaar, sinds we hoorden dat Nederland het toernooi mocht organiseren, hebben gedaan. Wij zijn de underdog in de groepsfase, het laagst geplaatste team op het toernooi. Maar het team heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt en we hebben zeker een kans”, zegt hij vol hoop. “Natuurlijk is Portugal favoriet, daardoor is de eerste wedstrijd tegen Oekraïne gelijk heel belangrijk. Wij gaan ons uiterste best doen en ik hoop dat iedereen gaat kijken.”