Xavi is het helemaal zat: ‘Of hij tekent nu bij, of hij vertrekt!’

Woensdag, 19 januari 2022 om 14:50 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:57

Barcelona gaat snel een besluit nemen over de situatie rond Ousmane Dembélé. De aanvaller weigert nog altijd zijn contract te verlengen. Xavi gaf woensdag tijdens de persconferentie in aanloop naar de bekerwedstrijd tegen Athletic Club te kennen dat donderdag de knoop wordt doorgehakt. Barcelona heeft Dembélé een ultimatum gesteld, iets waar diens zaakwaarnemer niet over te spreken is.

"We beslissen morgen" zei Xavi tijdens de persconferentie. "We bevinden ons met Dembélé in een complexe en lastige situatie. Of hij verlengt zijn contract, of hij vertrekt. Als we er niet uitkomen, moeten we kijken naar een oplossing." Dembélé, die voor honderd miljoen euro werd overgenomen van Borussia Dortmund, dreigt komende zomer gratis de deur uit te lopen. "De beslissing om door te pakken is door de club genomen. Vijf maanden lang is er gewerkt om zijn contract open te breken. Het is nu tijd om aan het clubbelang te denken."

Het dreigement van Barcelona is verkeerd gevallen bij zaakwaarnemer Moussa Sissoko. "Als Barcelona had willen onderhandelen, hadden ze kunnen proberen om met ons aan tafel te gaan zitten om te overleggen. Behalve dat er niet wordt onderhandeld, is er nu ook het dreigement om hem helemaal buiten het elftal te houden. En dat is verboden. We gaan er alles aan doen om de rechten van Ousmane te verdedigen en we zijn bereid om met het bestuur van Barcelona te praten, door ons is de deur nog niet dichtgegooid."

Volgens de Spaanse journalist Gerard Romero ziet Dembélé een winters vertrek bij Barcelona niet zitten en zet de vleugelaanvaller in op een transfervrije deal deze zomer. Barcelona heeft de aanvaller 48 uur gegeven om op het hernieuwde contractvoorstel van de club in te gaan, zo wist Mundo Deportivo maandag te melden. Als de aanvaller of zijn zaakwaarnemer daar niet op ingaat, zullen de Catalanen meewerken aan een vertrek, zo klinkt het vanuit Spanje. Dembélé wil alleen een nieuw contract tot medio 2027 ondertekenen als daar in totaal tweehonderd miljoen euro bruto tegenover staat. Een bedrag dat het financieel geplaagde Barça zich absoluut niet kan veroorloven.

"Hij moet aan het team denken. Ik ben heel duidelijk geweest. Of hij meereist naar Bilbao, zal afhangen van zijn beslissing", besloot Xavi. Ook Memphis Depay is nog niet verzekerd van een plek in de wedstrijdselectie donderdag. De aanvaller ontbrak woensdag op de afsluitende training vanwege lichte klachten. Vorige week werd hij in de halve finale van de Supercopa tegen Real Madrid gepasseerd door Xavi. Uiteindelijk kwam hij een kwartier voor tijd binnen de lijnen voor Gavi. De Spaanse oefenmeester hakt op een later moment de knoop door over het wel of niet selecteren van Depay.