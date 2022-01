‘Geduld Bayern München raakt op: vertrek Lewandowski dreigt'

Een zomers vertrek van Robert Lewandowski bij Bayern München valt niet uit te sluiten, zo schrijft BILD. De 33-jarige spits beschikt bij der Rekordmeister over een contract tot medio 2023, maar zowel Lewandowski als de club ziet het niet zitten dat de aanvaller volgend seizoen zijn laatste contractjaar ingaat. Mochten de contractbesprekingen met Bayern op niets uitlopen, dan behoort een afscheid aan het einde van dit seizoen serieus tot de mogelijkheden.

Bayern wil graag met Lewandowski verlengen, maar dan moet de clubtopscorer wel genoegen nemen met hetzelfde salaris. Sport1 gooide vorige week het volledige salarishuis van Bayern München op straat. De aanvaller zou met circa 24 miljoen euro per jaar tot de best betaalde spelers van de Duitse club behoren. Indien Lewandowski akkoord gaat met hetzelfde salaris, kan hij voor één seizoen bijtekenen. Indien de Pool daar niets voor voelt, wordt niet uitgesloten dat hij komende zomer de deur van de Allianz ArenA achter zich dichttrekt.

Bayern staat gezien de leeftijd van Lewandowski niet meteen te springen om het contract met twee jaar te verlengen. De huidige koploper van de Bundesliga houdt zich doorgaans aan het selectiebeleid en is huiverig als het gaat om het langer vastleggen van spelers ouder dan dertig jaar. Bayern is volgens BILD wel bereid om een uitzondering te maken, maar dan dient de aanvaller genoegen te nemen met een lager salaris.

Beide partijen willen voor komende zomer duidelijkheid over de toekomst van Lewandowski. De insteek van de Pool is nog altijd om een nieuw contract te tekenen. Hij maakte in 2014 de overstap van Borussia Dortmund naar Bayern en verlengde in 2019 zijn contract tot de zomer van 2023. Eerder deze week won de spits, die dit seizoen al goed was voor 34 goals in 27 wedstrijden, voor het tweede jaar op rij de UEFA Men’s Player of the Year-award.