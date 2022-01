‘Barcelona staat met contractonderhandeling voor nieuwe martelgang’

Woensdag, 19 januari 2022 om 13:30 • Laatste update: 13:31

De contractonderhandelingen rond Ousmane Dembélé zijn nog niet ten einde of AS voorziet al een volgend probleem voor Barcelona. De Catalanen willen graag verlengen met Ronald Araújo, maar dat zal niet zonder slag of stoot gaan. De centrale verdediger, die zelf ook langer door wil bij Barcelona, wil hetzelfde gewaardeerd worden als Ansu Fati, Pedri en Ferran Torres. "Araújo's contractverlenging zou een marteling kunnen worden", schrijft de Spaanse sportkrant.

Barcelona werd de voorbije weken met verschillende centrale verdedigers in verband gebracht. Andreas Christensen, Niklas Süle en Matthias Ginter passeerden allemaal de revue. Het zou als een waarschuwing moeten gelden voor Araújo, schrijft AS. Het geeft aan dat de Catalaanse grootmacht druk op zoek is naar defensieve versterking, terwijl de club al zes centrumverdedigers in de gelederen heeft: Araújo, Gerard Piqué, Eric García, Samuel Umtiti, Óscar Mingueza en Clément Lenglet. Verwacht wordt dat laatstgenoemd drietal op de nominatie staat om volgend jaar te vertrekken.

De zoektocht naar een nieuwe centrale verdediger duidt op een herstructurering binnen de Catalaanse formatie, schrijft AS. Piqué en Eric Garcia hoeven niet te vrezen voor hun plek. Van Araújo wordt dat wel gedacht. De Uruguayaan verdient bij Barcelona slechts 900.000 euro, flink lager dan de overige centrumverdedigers. Mateu Alemany zal de handen dan ook uit de mouwen moeten steken tijdens de onderhandelingen, daar Araújo weet dat hij voor het eerste grote contract in zijn carrière staat en daarmee zijn toekomst financieel veilig kan stellen. De verdediger gaat graag door bij Barcelona, maar wil wel voldoende gewaardeerd worden

Araújo plaatst zichzelf op dezelfde lijn als de andere centrale verdedigers die veel meer verdienen. Spelers als Lenglet en Umtiti hebben veel hogere salarissen en zijn de laatste twee jaar minder prominent aanwezig geweest. Verschillende Spaanse media hebben aangekondigd dat de belangenbehartigers van Araújo deze week in Barcelona arriveren om de onderhandelingen in gang te zetten, maar het ziet er niet naar uit dat het snel tot een akkoord zal komen. De contractverlenging van Araújo wordt na de verlengingen van Pedri en Ansu Fati en het binnenhalen van Ferran Torres als prioriteit beschouwd.

Araújo liet al verschillende keren doorschemeren graag langer door te willen bij Barcelona. Zo kuste hij in de halve finale van de Supercopa tegen Real Madrid nog het clublogo op het shirt. Anderzijds kent hij zijn waarde, die door Transfermarkt momenteel op 35 miljoen euro wordt geschat. Süle en Christensen hebben dezelfde marktwaarde. De waarde van Ginter wordt op 24 miljoen euro geschat. Barcelona nam Araújo in de zomer van 2018 voor 1,7 miljoen euro over van Boston River, een bedrag dat middels variabelen kan oplopen naar vijf miljoen euro.