54-jarige Miura weet van geen ophouden en wil tot zijn zestigste door

Woensdag, 19 januari 2022

De Japanner Kazuyoshi Miura weet van geen ophouden. De inmiddels 54-jarige aanvaller maakt op huurbasis de overstap van Yokohama naar Suzuka Point Getters, dat actief is op het vierde niveau in Japan. Bij zijn nieuwe werkgever komt hij een bekende tegen. Zijn oudere broer Yasutoshi Miura is er namelijk de eindverantwoordelijke. Miura mag met recht een routinier worden genoemd, daar hij bezig is aan zijn 37ste seizoen.

“Ik ben dankbaar voor de kans om hier te spelen en zal er alles aan doen om successen te behalen met mijn nieuwe club”, aldus de 89-voudig international van Japan in een reactie op zijn transfer. Miura, die als bijnaam King Kazu heeft, wordt op 26 februari 55 jaar. De Japanner zei recent dat Yokohama hem een nieuw contract had aangeboden, maar dat hij op meer speeltijd aasde. De laatste jaren moet hij het vooral doen met invalbeurten. In het seizoen 2010/11 kwam hij voor het laatst tot meer dan duizend speelminuten in één seizoen. Miura maakt nu dus op huurbasis de overstap naar vierdeklasser Suzuka Point Getters en liet weten tot zijn zestigste te willen blijven voetballen.

Bij Suzuka krijgt Kazuyoshi Miura te maken met zijn broer Yasutoshi Miura, die zowel hoofdtrainer als algemeen directeur is. Suzuka is momenteel actief op het vierde niveau in Japan. Het eindigde vorig seizoen als vierde en aast op promotie naar de J League. De club haalde in 2019 de voorpagina's van alle kranten toen het als eerste Japanse club in een nationale competitie een vrouwelijke trainer aanstelde in de persoon van de Spaanse Mila Martinez.

Miura verliet op vijftienjarige leeftijd Japan om in Brazilië voor zijn kans als profvoetballer te gaan. In 1986 tekende hij zijn eerste profcontract bij Santos en begon daarna aan een lange carrière die hem langs clubs uit Italië, Kroatië, Australië en Japan bracht. In 1990 maakte hij zijn debuut voor het nationale elftal. In 1998 behoorde hij tevens tot de selectie van zijn land voor het eerste WK uit de geschiedenis. Miura kwam echter geen minuut in actie. De teller staat op 55 doelpunten in 89 interlands.