Sparta presenteert met ‘bloed, zweet en tranen’ derde winteraanwinst

Woensdag, 19 januari 2022 om 12:07 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:07

Sparta Rotterdam heeft voor de derde keer deze transferwindow met succes toegeslagen. De nummer zestien van de Eredivisie heeft zich voor de rest van het seizoen versterkt met Arno Verschueren, die op huurbasis wordt overgenomen van het Belgische Lommel. De 24-jarige middenvelder wordt na zijn huurperiode definitief overgenomen door Sparta, waar hij dan tot medio 2025 onder contract staat. Eerder wist Sparta zich al te versterken met Younes Namli en Adrián Dalmau.

Verschueren keert daarmee terug in de Eredivisie. De middenvelder droeg tussen 2016 en 2020 het shirt van NAC Breda, alvorens hij in de zomer van 2020 de overstap maakte naar het ambitieuze Lommel. Verschueren verkoos een terugkeer naar zijn vaderland boven een langer verblijf bij NAC. Lommel, dat onderdeel uitmaakt van de City Football Group, betaalde de Bredanaars slechts een gelimiteerde transfersom. Nu zet de middenvelder zijn carrière alsnog voort in Nederland.

"Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar ik ben blij om bij Sparta te kunnen aansluiten", vertelt Verschueren op het clubkanaal van Sparta. "Er is heel even twijfel geweest of het wel door zou gaan, maar ik denk dat het een goede deal is. Sparta is een mooie en interessante club. Ik denk dat ik erom bekend sta dat ik veel meters kan maken. Dat heb ik in het verleden bij NAC laten zien. Dat is een rol die bij mij past. Dat is ook de reden dat ze mij hebben gehaald. Ik ben blij dat ik weer in Nederland kan spelen."

"Het waren intensieve onderhandelingen waarbij de transfervergoeding die wij zijn overeengekomen uiteindelijk blijk geeft van onze ambities om sportief resultaat te boeken", vult technisch directeur Gerard Nijkamp zijn aanwinst aan. "Arno had nog een doorlopend contract, maar wij wilden hem niet alleen voor de rest van het seizoen, maar ook voor de seizoenen erna vastleggen als speler van Sparta. Met Arno versterken we ons met een multifunctionele speler die op meerdere posities inzetbaar is. Bij NAC Breda heeft hij zich in het verleden al bewezen op Eredivisieniveau, wij geloven erin dat hij dit ook in Rotterdam zal laten zien."