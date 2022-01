Feyenoord strikt Cole Bassett voor anderhalf seizoen met optie tot koop

Feyenoord heeft voor de tweede keer toegeslagen op de transfermarkt deze winter. De Rotterdammers, die zich vorige week al versterkten met Patrik Wälemark, hebben nu ook Cole Bassett vastgelegd, zo laat de club donderdagavond weten. De twintigjarige middenvelder wordt voor anderhalf jaar gehuurd van Colorado Rapids. Feyenoord heeft bovendien een optie tot koop bedongen bij de onderhandelingen.

Feyenoord was al enige tijd op zoek naar versterking voor de middenlinie. Lange tijd leken de Rotterdammers dichtbij het aantrekken van Joey Veerman, totdat de middenvelder een avontuur bij PSV boven Feyenoord verkoos. Ook met Riechedly Bazoer kwam het niet tot een akkoord. De aandacht werd daarop verlegd naar Bassett. De twintigjarige middenvelder komt over van het Amerikaanse Colorado Rapids en wordt voor anderhalf jaar gehuurd van de club uit de MLS.

Frank Arnesen is blij dat het gelukt is om Bassett binnen te halen, zeker omdat de speler voor de afgelopen zomerse transferwindow ook al op de radar van de club stond. Toen was zijn komst 'nog niet haalbaar', zegt de technisch directeur. "Heel mooi dat we het met deze huurconstructie en optie tot koop nu wel voor elkaar hebben gekregen, zodat hij dit seizoen al kan aansluiten bij de selectie." Hij noemt Bassett 'een typische box-to-box speler met een enorm loopvermogen'.

Hoewel Feyenoord dus al eerder interesse had, houdt de komst van Bassett mogelijk ook verband met de aanstelling van Dennis te Kloese als nieuwe algemeen directeur. Te Kloese was jarenlang werkzaam in de Amerikaanse voetbalcompetitie bij LA Galaxy. Bassett heeft één interland achter zijn naam staan voor Amerika. Hij maakte op 18 december vorig jaar zijn debuut in de oefeninterland tegen Bosnië, waarin hij meteen wist te scoren. De middenvelder kwam in de MLS tot 72 wedstrijden, waarin hij 13 keer wist te scoren en 11 assists gaf.

Bassett stond in de belangstelling van meerdere Europese clubs, maar wees afgelopen zomer nog een aanbod van Benfica af om bij Colorado voor de prijzen te blijven spelen. Colorado Rapids won uiteindelijk de titel in de Western Conference en verzekerde zich van een plek in de Amerikaanse afdeling van de Champions League voor dit kalenderjaar. Ook TSG Hoffenheim en SC Freiburg zagen de middenvelder graag komen, net als Arsenal.

Na het afketsen van de deal met Bazoer schakelde Feyenoord meteen door naar Bassett. Vitesse vroeg drie miljoen euro voor zijn verdediger annex middenvelder, een bedrag waar Feyenoord zich niet in kon vinden. Met Bassett heeft de club volgens Arnesen iemand binnengehaald die zowel aanvallend als verdedigend een belangrijke schakel kan zijn. "Bovendien is hij met beide benen behoorlijk comfortabel aan de bal. Hij heeft alles in zich om hier bij Feyenoord de volgende stappen in zijn ontwikkeling te zetten en een nog completere speler te worden. Die tijd en dat vertrouwen krijgt hij ook."