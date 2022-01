Romano noemt naast vraagprijs nog een struikelblok rond Bergwijn en Ajax

Woensdag, 19 januari 2022 om 09:20 • Chris Meijer • Laatste update: 09:42

Een transfer van Steven Bergwijn naar Ajax lijkt voorlopig nog ver weg. Transfermarktexpert Fabrizio Romano vertelt op zijn Twitch-kanaal dat Tottenham Hotspur en Ajax voorlopig nog ver uit elkaar liggen in de onderhandelingen over de 24-jarige vleugelaanvaller. Bovendien zorgt het salaris van Bergwijn er volgens Romano voor dat het geen gemakkelijke operatie is om hem richting Amsterdam te krijgen.

Tottenham zou niet onwelwillend staan tegenover het vertrek van Bergwijn. Romano berichtte eerder al dat de Oranje-international samen met onder meer Tanguy Ndombele, Dele Alli en Matt Doherty op de nominatie staat om ruimte te creëren voor versterkingen. Manager Antonio Conte zou deze maand een nieuwe verdediger, middenvelder én aanvaller aan zijn selectie willen toevoegen, maar er moeten eerst spelers vertrekken voordat er actie kan worden ondernomen op de transfermarkt.

Met Adama Traoré van Wolverhampton Wanderers heeft Tottenham al een vervanger voor Bergwijn op het oog. Romano noemt een transfer van Bergwijn naar Ajax een ‘realistische mogelijkheid’, maar benadrukt tegelijkertijd dat er nog wel wat obstakels genomen moeten worden. Vooralsnog is er in de onderhandelingen over Bergwijn een fors verschil tussen vraag en aanbod. Zowel het openingsbod van vijftien miljoen euro als de tweede aanbieding van achttien miljoen euro werden door Tottenham naar de prullenbak verwezen.

The Spurs verlangen volgens Romano een transfersom van minimaal 25 miljoen euro voor Bergwijn. “Dat maakt het niet gemakkelijk. Ajax en Tottenham zijn nog steeds in gesprek, dus het is nog niet van de baan. Het duurt nog even tot de transferwindow afloopt, dus alles ligt nog open”, zegt Romano. De transfermarktexpert stelt dat naast de forse vraagprijs van Tottenham ook het salaris van Bergwijn een complicerende factor is. Het Algemeen Dagblad schreef eerder dat Ajax meerdere opties heeft, mocht een transfer van Bergwijn niet tot stand komen.