Newcastle bereikt akkoord met derde aanwinst en richt pijlen op Nederlander

Woensdag, 19 januari 2022 om 09:02 • Chris Meijer • Laatste update: 10:20

Newcastle United is na het aantrekken van Kieran Trippier en Chris Wood nog niet klaar op de transfermarkt. Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldt dat the Magpies een persoonlijk akkoord hebben bereikt met Diego Carlos over een vijfjarig contract, al moet er nog wel een overeenstemming worden gevonden met diens werkgever Sevilla. Tegelijkertijd heeft Newcastle ook de pijlen gericht op Mitchel Bakker, zo schrijft de Daily Mail.

Volgens de Engelse krant is Newcastle reeds in gesprek met Bayer Leverkusen over Bakker. De 21-jarige linksback werd door die Werkself afgelopen zomer voor zeven miljoen euro overgenomen van Paris Saint-Germain en was in het afgelopen halfjaar met uitzondering van een periode waarin hij met een enkelblessure kampte basisspeler in Duitsland. Na slechts vijftien wedstrijden zou Bayer Leverkusen nu al een quick profit kunnen maken op Bakker.

Newcastle versterkte zich al met Kieran Trippier (voor veertien miljoen euro overgenomen van Atlético Madrid) en Chris Wood (voor dertig miljoen euro overgenomen van Burnley). Het is geen geheim dat de huidige nummer negentien van de Premier League ook graag een nieuwe centrumverdediger aan de selectie wil toevoegen. Eerder werd Sven Botman nadrukkelijk voor die vacature genoemd, maar Lille OSC weigert mee te werken aan een transfer van de 22-jarige Nederlander.

Zodoende heeft Newcastle de focus verlegd naar Diego Carlos. Sevilla nam de 28-jarige Braziliaanse verdediger in 2019 voor negentien miljoen euro over van Nantes en zijn contract in Andalusië loopt nog door tot medio 2024. Diego Carlos heeft volgens de Daily Mail een transferverzoek ingediend bij Sevilla, dat alleen bij een ‘belangrijk bod’ van plan is hem te laten gaan. Dat betekent in de woorden van Romano dat een bedrag van 35 miljoen euro niet genoeg is. The Guardiam meldt dat Newcastle en Sevilla elkaar naderen in de onderhandelingen.