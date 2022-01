Hoogoplopend conflict ten einde: Amin Younes per direct vertrokken uit Duitsland

De huurperiode van Amin Younes bij Eintracht Frankfurt is per direct beëindigd, zo maakt de Duitse club via de officiële kanalen bekend. De 28-jarige vleugelaanvaller kwam na een hoogoplopend conflict het afgelopen halfjaar niet meer aan spelen toe, terwijl hij aanvankelijk voor twee seizoenen met een optie tot koop van Napoli gehuurd was. Het lijkt er nu op dat Younes zijn carrière gaat vervolgen in Saudi-Arabië.

Het eerste seizoen van de huurperiode van Younes bij Eintracht Frankfurt verliep nog bijzonder succesvol. In totaal 27 wedstrijden was de voormalig aanvaller van Ajax goed voor 4 doelpunten en 3 assists, waardoor hij in maart voor het eerst in bijna vier jaar weer werd opgeroepen voor de Duitse nationale ploeg. Younes kwam in de interlands tegen IJsland, Roemenië en Noord-Macedonië als invaller binnen de lijnen en bracht zijn totaal aantal wedstrijden voor die Mannschaft daarmee op acht.

Younes en Eintracht Frankfurt kwamen afgelopen zomer echter lijnrecht tegenover elkaar te staan. Die Adler waren aanvankelijk van plan om de optie tot koop in de huurovereenkomst met Napoli te activeren, maar de salariseisen van Younes waren te gortig en zodoende werd er geen akkoord bereikt. Younes liet vervolgens een paar keer verstek gaan bij trainingen van de selectie van trainer Oliver Glasner. Volgens BILD was er daarnaast bij verschillende ploeggenoten grote onvrede over de woede-uitbarstingen van de buitenspeler.

Het Saudische Al-Shabab leek Younes en Eintracht Frankfurt al van elkaar te verlossen, maar een transfer ketste af. Daardoor bleef de aanvaller na het verstrijken van de transferwindow in Frankfurt, waar hij overduidelijk niet meer in de plannen voorkwam. Younes kwam begin augustus alleen nog in actie tijdens het bekerduel met Waldhof Mannheim (2-0 nederlaag), behoorde nog eenmaal tot de selectie voor het eerste competitieduel met Borussia Dortmund en werd daarna vrijgesteld van wedstrijden en trainingen.

Nu is er toch een einde gekomen aan de samenwerking tussen Younes en Eintracht Frankfurt, dat naar verluidt een miljoen euro bespaart met diens voortijdige vertrek. “We hebben de afgelopen tijd gewerkt aan een oplossing voor deze situatie en we hebben nu een akkoord bereikt dat bevredigend is voor alle partijen. We wensen Amin het beste voor de toekomst”, zegt sportief directeur Markus Krösche op de website van Eintracht Frankfurt.

Younes keert nu terug naar Napoli, waar zijn contract nog doorloopt tot de zomer van 2023. Toch lijkt het onwaarschijnlijk dat hij na de winterse transferwindow nog actief is bij de club die hem transfervrij overnam van Ajax. In de totaal twee seizoenen die Younes in Napels doorbracht hoefde hij over het algemeen niet op al teveel speelminuten te rekenen. Vanuit Duitsland wordt Younes nadrukkelijk gelinkt aan een overstap naar Al-Ettifaq, waarmee hij alsnog aan de slag zou gaan in Saudi-Arabië. Ook Genoa zou belangstelling hebben voor Younes.