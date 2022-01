Kritiek op Hakim Ziyech na doelpunt: ‘Ik vind dat moeilijk te begrijpen’

Woensdag, 19 januari 2022 om 07:37 • Laatste update: 08:39

Joe Cole is niet te spreken over de manier van juichen van Hakim Ziyech tijdens het duel tussen Brighton & Hove Albion en Chelsea. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler opende na 28 minuten spelen de score met een afstandsschot, maar vierde dat op ingetogen wijze. Cole zegt in de studio van BT Sport ‘ongemakkelijk’ te worden van de manier van juichen van Ziyech.

“Je voetbalt voor dit soort momenten. Ziyech is een fantastisch talent, maar hij heeft door de grote verschillen met de Eredivisie moeilijk in de Premier League. Maar een doelpunt niet vieren... Ik vind dat moeilijk te begrijpen”, zegt Cole, die in het verleden voor onder meer West Ham United, Chelsea, Liverpool en de Engelse nationale ploeg speelde. “Als hij in mijn team zou spelen, zou ik zeggen: kom op. Je weet dat jongens ontevreden zijn als ze niet spelen. Maar als ik van de bank zou komen en zou scoren, zou het mij juist energie geven.”

“Je wil naar de fans toe rennen en het met hen vieren, omdat dit is waarvoor je de hele week gewerkt hebt”, vervolgt Cole. “Hij denkt dat dit een signaal naar de manager is, maar het doelpunt is juist het signaal. Geniet ervan. Er zijn duidelijk dingen waar hij niet blij mee is, maar je moet zorgen dat je op het veld blijft doen wat je altijd doet. Als je invloed hebt op de wedstrijden, zal je regelmatig spelen. Bij Chelsea heb je weinig spelers op die positie die iedere week spelen. Je wil dat die jongens er een beetje van genieten en lekker gaan spelen.”

“Ik was teleurgesteld door de reactie op het doelpunt”, vindt ook Glenn Murray, voormalig spits van onder meer Brighton & Hove Albion en Crystal Palace. “Een doelpunt met de fans vieren geeft je energie waar je de volgende tien minuten op kan blijven gaan. Dat kan helpen om de wedstrijd naar je toe te trekken, dat had Chelsea moeten doen.” Chelsea-manager Thomas Tuchel kreeg voor de camera de vraag of Ziyech op getergde wijze zijn doelpunt vierde. “Ik hoop het, ik ben er blij mee. Hij mag er nog twintig maken en op die manier juichen. Dat vind ik niet erg.”

Het oordeel over Ziyech in de Engelse media is na het duel met Brighton & Hove Albion wisselend. “Onder zijn matige optreden tegen Manchester City behield hij zijn basisplaats. Hij had het in het begin lastig, voor hij zijn frustraties van zich af schoot en doelman Robert Sánchez passeerde. Ziyech liet zich in het restant van het duel bij vlagen zien”, schrijft Football London, dat Ziyech een 7 geeft. De London Evening Standard deelt een 6 uit. “Hij opende de score met een goed schot, maar liet zich daarna nauwelijks meer zien.”

The Sun vond het optreden van Ziyech onvoldoende, daar er een 5 wordt uitgedeeld. “Hij speelde in de eerste twintig minuten slecht, tot hij de score opende. Daarna ging het wat beter. Maar hij oogde ongeïnspireerd en verloor te vaak balbezit”, stelt The Sun. De Daily Mail stond net als de analisten van BT Sport stil bij de manier van juichen van Ziyech. “Iedereen verwachtte dat Sánchez na het schot een gemakkelijke redding zou verzorgen. Het gezicht van Ziyech zei alles toen de bal er toch in vloog.”