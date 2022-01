‘Het boeide me geen fuck om de bank warm te houden bij Barcelona’

Woensdag, 19 januari 2022 om 00:15 • Mart van Mourik

Alexandre Song heeft opvallende uitspraken gedaan over zijn periode bij Barcelona. Tijdens een Instagram-gesprek met NBA-ster Pascal Siakam vertelt de 34-jarige Kameroener onder meer over zijn leven in de Catalaanse hoofdstad, waar hij tussen augustus 2012 en augustus 2016 onder contract stond. De defensieve middenvelder erkent bijna tien jaar geleden de overstap van Arsenal naar Barcelona ‘puur vanwege het geld’ te hebben gemaakt.

Voor een bedrag van circa negentien miljoen euro ruilde Song the Gunners in voor een avontuur bij Barça. Waar hij in zijn eerste seizoen bij de Catalaanse hoofdmacht nog tot 20 competitie-optredens en 1.537 speelminuten kwam, moest de middenvelder in zijn tweede seizoen genoeg nemen met 19 wedstrijden en slechts 1.125 minuten in LaLiga. Vanaf het derde seizoen als contractspeler van los Azulgrana belandde hij op huurbasis bij West Ham United, waarna hij in 2016 de transfervrije overstap naar Rubin Kazan maakte. Op dit moment staat Song, na een mislukt avontuur bij FC Sion, nog tot medio 2022 onder contract bij AS Arta, de koploper in het Oost-Afrikaanse land Djibouti.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“De meeste voetballers leven boven hun stand”, blikt Song in gesprek met Siakam terug op zijn hoogtijdagen in Europa. “Ik zat acht jaar bij Arsenal, maar ik begon pas de laatste vier jaar goed te verdienen. Dat kwam doordat mijn salaris flink omhoog ging, maar ik begon me toen ook te realiseren dat het geld over de balk smeet. Toen ik voor het eerst bij Arsenal kwam, verdiende ik 15.000 euro per week. Ik was een jonge jongen en ik was in extase.” Bij de Londenaren speelde Song onder meer samen met Thierry Henry, die een groot voorbeeld was voor Song.

“Ik wilde zij aan zij staan met de groten. Ik kon winkelen waar ik wilde en gekke nachten doorbrengen. Ik ging naar de training en zag Thierry Henry verschijnen met echt juweeltje van een auto. Ik zei tegen mezelf dat ik ten koste van alles dezelfde auto wilde. Ik ging naar de dealer, tekende de papieren en de lening, en dus had ik dezelfde auto als the King. Maar ik zweer dat ik de auto twee maanden later moest terugsturen. Al mijn geld ging op aan benzine. Ik zei tegen de dealer: ‘Geef mij een Toyota, deze auto is te veel voor mij!’ De volgende dag zei Henry: ‘Waar is je auto, jongen?’ Ik zei hem dat hij op een hoger niveau leeft dan ik”, lacht Song.

Ook zijn periode bij Barcelona komt ter sprake. “Toen Barcelona me een contract aanbood en ik zag hoeveel ik zou verdienen, hoefde ik geen seconde na te denken. Ik vond dat mijn vrouw en kinderen een comfortabel leven moesten hebben als ik klaar zou zijn met voetballen. Ik ontmoette de sportief directeur van Barça (Andoni Zubizarreta, red.) en hij vertelde me dat ik niet veel wedstrijden zou spelen, maar het kon me niet schelen: ik wist dat ik nu miljonair zou worden. Het boeide me geen fuck om om bankzitter te zijn in Camp Nou voor het geld dat ik verdiende!”, besluit Song.