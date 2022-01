Chatilla van Grinsven: ‘Dit klinkt superhard voor Ihattaren, maar het is wel zo’

Dinsdag, 18 januari 2022 om 23:40 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:43

De analisten van VI Vandaag hopen dat Mohamed Ihattaren erin slaagt zijn carrière uit het slop te trekken. De aanvallende middenvelder lijkt door Juventus voor anderhalf jaar verhuurd te worden aan FC Utrecht, al is er nog geen sprake van witte rook. Johan Derksen is kritisch op de rol die Roger Schmidt heeft vertolkt in de tijd van Ihattaren bij PSV, maar René van der Gijp en basketbalster Chatilla van Grinsven wijzen naar de speler zelf.

"Ihattaren was de duurste speler van Nederland, maar hij slaagde er niet in die jongen te raken", zegt Derksen dinsdagavond bij VI Vandaag over Schmidt, die nog steeds de scepter zwaait in het Philips Stadion. "Mark van Bommel lukte dat wel: onder Van Bommel was Ihattaren het grootste talent van Nederland. Ihattaren is een jongen met een gebruiksaanwijzing. Daar kon Van Bommel goed mee omgaan, maar Schmidt totaal niet. Schmidt kan ook Davy Pröpper niet raken, die ermee stopt. Nu is Joey Veerman erbij gekomen, maar met zijn eigenwijze Volendamse koppie zal hij ook niet blij worden van het wisselbeleid van Schmidt."

Vorige week zei Ihattaren in een interview met De Telegraaf respect te zullen houden voor Schmidt, maar het eveneens jammer te vinden dat de trainer 'alle macht' heeft gekregen van de clubleiding. "Ik heb er zelfs spijt van dat ik bij PSV ben weggegaan. Dat ik me door Schmidt heb laten wegjagen. Ja, zo zie ik het", gaf Ihattaren aan. Hij voelde nooit het echte vertrouwen van Schmidt. Speler en trainer begrepen elkaar totaal niet binnen de lossere en mondige Nederlandse voetbalcultuur, terwijl de middenvelder met voorganger Van Bommel juist kon lezen en schrijven.

Derksen is blij om te zien dat Ihattaren werkt aan een rentree op het voetbalveld. Hij werd in de eerste seizoenshelft door Juventus verhuurd aan Sampdoria, maar kwam nooit in actie en is momenteel niet fit. "Die jongen heeft houvast nodig en Van Bommel was zijn houvast. Ik vind Gerald Vanenburg en Leo Echteld (fysiotherapeut, red.) echt goede gasten om dit te doen en ik hoop dat zij er wel in slagen, anders is zijn carrière afgelopen voordat die begonnen is. Ik vind het heel nobel van FC Utrecht dat ze hem de kans bieden."

Van der Gijp denkt dat PSV alles in het werk heeft gesteld om Ihattaren te laten slagen, voordat hij in de zomer naar Juventus verkaste. "Wij leven in Nederland van transfers, dus PSV heeft hem gepamperd. Die hebben van alles met hem gedaan: hem gedoucht, z’n haar gewassen, met hem naar de kapper geweest...", zegt hij gekscherend. "Alles om het hem naar zijn zin te maken. Maar het lukte niet." De aanwezige strafrechtadvocaat Job Knoester vindt dat de buitenwereld 'te hard is voor een jongen van negentien' die zijn vader is verloren, maar daar is Van Grinsven het niet mee eens.

"Je hebt ook gewoon doorzettingsvermogen nodig", stelt de dertigjarige basketbalster, die tussen 2006 en 2020 voor het Nederlands elftal speelde en vorig jaar een sabbatical aankondigde. "Ik ben ook mijn vader verloren tijdens een topsportcarrière. Het is enorm hard, dus ik snap waar hij doorheen is gegaan. Maar ook al ben je achttien, negentien of twintig jaar: je mindset doet alles. Je moet tegen alles kunnen, zelfs als je vader overlijdt. Zelfs daar moet je tegen kunnen. Dat klinkt superhard, maar het is wel zo."

Ihattaren vertelde vorige week al dat 'het overlijden van zijn vader er vaak bij wordt gehaald'. "Ik mis hem elke dag, maar ik wil me daar helemaal niet achter verschuilen. Ik weet wel dat hij nooit had toegestaan dat ik bij PSV zou vertrekken", zei de jongeling daar zelf over. "Hij zou zeggen: je blijft minimaal net zo lang als Schmidt er zit."