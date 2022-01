Juventus pakt uit in Coppa Italia; Paulo Dybala juicht ditmaal wél

Dinsdag, 18 januari 2022 om 23:00 • Mart van Mourik

Juventus heeft zich dinsdagavond eenvoudigerwijs geplaatst voor de kwartfinale van de Coppa Italia. In het eigen Allianz Stadium was la Vecchia Signora veel te sterk voor Sampdoria: 4-1. Trainer Massimiliano Allegri, die zelf overigens geschorst was, voerde diverse noodgedwongen wijzigingen door, al bleken de personele problemen geen impact te hebben op het eindresultaat.

Matthijs de Ligt, Moise Kean waren wegens schorsingen niet van de partij. Federico Chiesa en Federico Bernardeschi kampen nog altijd met blessures, terwijl Giorgio Chiellini en Leonardo Bonucci niet honderd procent fit waren. Bovendien kreeg Mattia Perin onder de lat de voorkeur boven doelman Wojciech Szczesny. Verder startte ook de veelbesproken Paulo Dybala als wisselspeler, maar de Argentijn kwam in het tweede bedrijf binnen de lijnen. Vanaf het eerste fluitsignaal zocht Juventus de aanval, en die offensieve mentaliteit leverde al in de openingsfase diverse mogelijkheden op. Onder meer Manuel Locatelli en Juan Cuadrado verzuimden hun respectievelijke kansen te benutten.

Laatstgenoemde was in de 25ste minuut wél trefzeker. De rechtermiddenvelder mocht op de rand van de zestien aanleggen voor een vrije trap, die hij via de muur in de linkerbenedenhoek plaatste: 1-0. Nog geen minuut later dacht Juventus al zo goed als zeker te zijn van de zege. Waar Sampdoria vroeg om een vrije trap na de tackle van Adrien Rabiot op Tomás Rincón, gingen Cuadrado en Álvaro Morata er met de bal vandoor. Na uitstekend combinatievoetbal mocht laatstgenoemde het finale zetje geven. Arbiter Francesco Fourneau keurde de treffer echter af na het bekijken van de videobeelden, daar hij alsnog een overtreding van Rabiot constateerde.

Juventus bleef ook na het geannuleerde doelpunt de aanval zoeken, al resulteerde de aanvalslust pas in het tweede bedrijf in een nieuwe treffer. Na een korte corner en een voorzet van Arthur knikte Daniele Rugani van dichtbij binnen: 2-0. Hoewel Sampdoria door een doelpunt van Andrea Conti de spanning even terugbracht in de wedstrijd, deelde invaller Dybala halverwege de tweede helft de genadeklap uit. De spits werd bediend door Locatelli en scoorde op koelbloedige wijze: 3-1. In tegenstelling tot afgelopen weekend vierde hij zijn voltreffer ditmaal uitbundig. Een kwartier voor tijd bepaalde Morata de eindstand uit een strafschop, die werd toegekend na een overtreding van Tommaso Augello op Marley Aké: 4-1.