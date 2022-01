Druk neemt toe bij Chelsea ondanks fraai doelpunt van Hakim Ziyech

Dinsdag, 18 januari 2022 om 22:54 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:59

De uitwedstrijd tegen Brighton & Hove Albion heeft Chelsea dinsdagavond slechts een punt opgeleverd. De ploeg van trainer Thomas Tuchel remiseerde met 1-1; Hakim Ziyech maakte op fraaie wijze het enige doelpunt van de bezoekers. Door het gelijkspel slaagde Chelsea er niet in om de tweede plek over te nemen van Liverpool. De Londenaren staan met 44 punten op de derde plek; Liverpool staat tweede met 45 punten en twee duels tegoed.

Ziyech had voor de tweede keer op rij een basisplaats in de Premier League en liet zich na 27 minuten gelden. Net buiten het vijandelijke strafschopgebied combineerde de aanvaller met N’Golo Kanté, alvorens vanaf een meter of 22 een laag schot richting de rechterhoek af te vuren. Doelman Robert Sánchez van Brighton rekende niet op de uithaal en was te laat in de hoek. Het was een van de weinige serieuze kansen van de eerste helft. Op slag van rust liet de vrijstaande Callum Hudson-Odoi na om de marge te verdubbelen, maar daar bleef het bij qua kansen voor Chelsea.

Brighton was eigenlijk alleen in de derde minuut echt dreigend geworden via Jakub Moder. De thuisploeg, met Joël Veltman in de basis en Kjell Scherpen op de bank, oogde wel fel in de duels en bleek ook in de tweede helft van zins om de aanval te zoeken. Na een uur wist Brighton zichzelf te belonen voor de aanvallende intenties. Na een indraaiende corner van Alexis Mac Allister vanaf de linkerflank ontsnapte Adam Webster aan de aandacht van de verdediging van Chelsea, waardoor hij snoeihard kon binnenkoppen.

Chelsea had moeite om uitgespeelde kansen te creëren en beperkte zich veelal tot afstandsschoten, zoals een poging van Marcos Alonso die over het doel zeilde. Aan de overzijde kreeg Neal Maupay vlak voor het doel niet de controle over de bal, waardoor een goede kans op de 2-1 verloren ging. Het bleef zodoende bij 1-1, het derde opeenvolgende gelijkspel in ontmoetingen tussen de twee clubs. Zo werd het eind vorige maand ook 1-1; daarna liet Chelsea ook punten liggen tegen Liverpool (2-2) en Manchester City (1-0 nederlaag).