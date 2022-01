Go Ahead Eagles elimineert teleurstellend sc Heerenveen uit bekertoernooi

Dinsdag, 18 januari 2022 om 22:50 • Dominic Mostert

Go Ahead Eagles heeft zich ten koste van sc Heerenveen geplaatst voor de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker. De ploeg van trainer Kees van Wonderen won met 0-1 in het Abe Lenstra Stadion. Het was een logische overwinning, want Heerenveen speelde met name in de tweede helft onder de maat. Heerenveen creëerde nauwelijks serieuze kansen op de gelijkmaker. Go Ahead speelt in de kwartfinale een uitwedstrijd, maar de tegenstander is nog niet bekend.

De man van de eerste helft was Andries Noppert, die Go Ahead meerdere keren op de been hield. In de tiende minuut kopte Sven van Beek de bal door na een ingooi, waardoor een grote kans ontstond voor Anthony Musaba; vlak voor het doel stuitte de aanvaller van Heerenveen op Noppert. Halverwege de eerste helft leidde Van Beek alweer een kans in door de bal te verlengen met het hoofd, ditmaal uit een corner. Bij de tweede paal bracht Noppert redding op een inzet van Rodney Kongolo. Vervolgens tikte de keeper de bal ook over zijn lat nadat Musaba vanaf de rechterflank naar binnen trok en de bovenhoek zocht.

Zelf werd Go Ahead wat minder vaak dreigend, maar in de vijftiende minuut waren de bezoekers wel op voorsprong gekomen. Na een lage voorzet van Luuk Brouwers vanaf de rechterflank betekende een knappe kopbal van Iñigo Córdoba de 0-1. Córdoba had de smaak te pakken en waagde even daarna een nieuwe poging, maar ditmaal keerde doelman Xavier Mous de inzet. Hetzelfde gebeurde vijf minuten na de pauze. Heerenveen was onmachtig in het eerste kwartier van de tweede helft en Noppert was alert waar noodzakelijk, waardoor Go Ahead nauwelijks in de problemen kwam.

In het laatste halfuur van de wedstrijd kwamen er wel kansen voor Heerenveen. Invaller Siem de Jong kopte over na een voorzet van Tibor Halilovic; Henk Veerman knikte naast uit een hoekschop. Een lage inzet van Filip Stevanovic miste richting, waardoor Noppert geen stap hoefde te zetten. Go Ahead liet na om de wedstrijd te beslissen toen Philippe Rommens in een counter de verre paal trof met zijn diagonale uithaal. Heerenveen was gedwongen om risico's te nemen en liet daardoor grote ruimtes voor Go Ahead, dat niet zorgvuldig genoeg was in de pogingen om daarvan te profiteren. In de blessuretijd probeerde Rami Kaib uit een afvallende bal nog een verlenging af te dwingen, maar Go Ahead bleef overeind.