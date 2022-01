Trefzekere Haaland en invaller Malen kunnen blamage niet voorkomen

Dinsdag, 18 januari 2022 om 22:44 • Mart van Mourik

FC St. Pauli heeft dinsdagavond voor een stunt gezorgd in de DFB Pokal. In de achtste finale van het Duitse bekertoernooi was de ploeg van trainer Timo Schultz met 2-1 te sterk voor Borussia Dortmund. Dankzij de overwinning plaatst St. Pauli, dat zijn competitiewedstrijden afwerkt in de 2. Bundesliga, zich voor de kwartfinale.

In tegenstelling tot de afgelopen drie Bundesliga-duels moest Donyell Malen ditmaal genoegen nemen met een invalbeurt. Vanaf de bank zag de Nederlander hoe Dortmund zich al in de vierde speelminuut in de nesten werkte. Na een fraaie aanval over de rechterflank bediende Marcel Hartel Etienne Amenyido met een steekpass op maat. Hoewel de spits de bal met enig fortuin meenam, wist hij doelman Gregor Kobel op koelbloedige wijze te verschalken: 1-0. Enkele minuten voor rust namen de problemen voor Dortmund toe, daar St. Pauli de voorsprong verdubbelde.

Wederom verliep de aanval over de rechterkant van het veld. Ditmaal was het Guido Burgstaller die in de gelegenheid kwam de eindpass te versturen. Amenyido stond klaar om zijn tweede van de avond aan te tekenen; voordat de aanvaller het leer kon binnenschieten gleed Axel Witsel de bal echter in eigen doel: 2-0. Ook in het tweede bedrijf was de eerste serieuze mogelijkheid voor de thuisploeg. Tien minuten na rust bezorgde Eric Anders Smith de bal uit een vrije trap bij Burgstaller, die richting de kruising kopte maar Kobel zijn inzet zag pareren.

Haaland! ??

De superspits brengt Dortmund vanaf de stip terug in de wedstrijd ??#ZiggoSport #DFBPokal #FCSPBVB pic.twitter.com/BE8Ye6iWxv — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 18, 2022

Dortmund kwam na een klein uur spelen terug in de wedstrijd. In eerste instantie zag arbiter Harm Osmers niets in de vermeende handsbal van een inglijdende Jakov Medic, maar na het bekijken van de videobeelden legde de scheidsrechter de bal alsnog op de stip. Erling Braut Haaland nam zijn verantwoordelijkheid en stuurde doelman Dennis Smarsch de verkeerde hoek in: 2-1. Met onder meer Malen in de ploeg probeerden de bezoekers een blamage nog af te wenden, maar de achterstand werd niet meer weggepoetst.