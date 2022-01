Megastunt Comoren zorgt voor eliminatie Ghana; Marokko groepswinnaar

De Comoren hebben dinsdagavond voor een grote stunt gezorgd op de Afrika Cup. In Groep C was de eilandengroep met 2-3 te sterk voor Ghana, dat door de nederlaag uitgeschakeld werd. De Comoren maken dankzij de overwinning nog altijd kans om als één van de vier beste nummers drie door te gaan naar de knock-outfase. Tegelijkertijd had Marokko aan een 2-2 gelijkspel tegen Gabon genoeg om dezelfde poule als groepswinnaar te besluiten.

Ghana - Comoren 2-3

De Comoren, waar RKC’er Saïd Bakari een basisplek kreeg en Go Ahead Eagles-middenvelder Yacine Bourhane niet bij de selectie zat, zorgden al in de vierde speelminuut voor sensatie. Na een vlotte counter over de rechterflank bediende Ibroihim Youssouf spits El Fardou Ben, die in de korte hoek de eerste treffer van de Comoren ooit op de Afrika Cup aantekende. In de 25ste speelminuut werd de kans op een stunt groter, toen André Ayew met een directe rode kaart van het veld werd gestuurd na hard doorglijden op doelman Salim Ben Boina. Arbiter Boubou Traore twijfelde in eerste instantie, maar gaf na het bekijken van de videobeelden alsnog rood.

De eerste goal ooit van de Comoren op de Afrika Cup! ?? El Fardou Ben zorgt voor een verrassende voorsprong tegen het grote Ghana ??#AFCON2021 pic.twitter.com/2QeUpsukv6 — ESPN NL (@ESPNnl) January 18, 2022

Na ruim een uur spelen breidden de Comoren de voorsprong zelfs verder uit. Ahmed Mogni kwam na een pass van El Fardou Ben in balbezit op de rand van het zestienmetergebied. Na diverse keren kappen en draaien besloot de middenvelder uit te halen, en deed dat succesvol: 0-2. Twee minuten later kwam Ghana echter terug in de wedstrijd via Richmond Boakye, die op aangeven van Daniel-Kofi Kyereh de 1-2 aantekende. Een kwartier voor tijd kwam Ghana op gelijke hoogte. Thomas Partey bereidde de aanval voor die werd afgerond door Alexander Djiku. Toch slaagde de op papier bezoekende partij erin een overwinning uit het vuur te slepen. Het was wederom Mogni die van dichtbij de stunt voltooide: 2-3. Ghana, dat zonder Mohamed Kudus speelde, eindigt door de nederlaag op de vierde plek in Groep C.

Gabon - Marokko 2-2

De teams legden een enerverende eerste helft op de mat, al werd er voor rust slechts een treffer genoteerd. Het doelpunt kwam in de 25ste minuut van de voet van Jim Allevinah, die maximaal profiteerde van een glijpartij van Soufiane Chakla en oog in oog met doelman Munir koelbloedig afrondde: 1-0. Op slag van het rustsignaal hield de sluitpost Marokko nog tot tweemaal toe op de been. Eerst verwerkte Munir de inzet van Guelor Kanga tot een corner. Vervolgens moest de keeper van Hatayspor opnieuw handelend optreden. Na een voorzet vanaf de linkerkant leek Lloyd Palun binnen te knikken, maar Munir voorkwam een nieuwe tegentreffer met een katachtige redding.

WAT een vrije trap van Achraf Hakimi ????#AFCON2021 pic.twitter.com/bqRJmhwita — ESPN NL (@ESPNnl) January 18, 2022

In het tweede bedrijf herstelde Marokko de achterstand. Eerst werd een doelpunt van Youssef En-Nesyri afgekeurd, daar de spits volgens de dienstdoende leidsmannen hinderlijk buitenspel stond en daarmee een blunder van doelman Jean-Noël Amonome in de hand werkte. Een kwartier voor tijd was het alsnog raak, toen Sofiane Boufal de stand uit een strafschop gelijktrok: 1-1. Na een eigen doelpunt in de 81ste minuut van Nayef Aguerd leek Marokko groepswinst uit handen te geven, maar Achraf Hakimi bevrijdde zijn ploeg drie minuten later met een waanzinnige vrije trap: 2-2. Bij Marokko kreeg Sofyan Amrabat een basisplek, terwijl Tarik Tissoudali genoegen moest nemen met een invalbeurt. Souffian El Karouani zat niet bij de wedstrijdselectie; AZ-aanvaller Zakaria Aboukhlal bleef negentig minuten op de bank.