Jens Odgaard beleeft gouden invalbeurt met hattrick in achtste finale

Dinsdag, 18 januari 2022 om 21:15 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:18

RKC Waalwijk heeft zich voor het eerst in tien jaar geplaatst voor de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker. De ploeg van trainer Joseph Oosting sleepte in de reguliere speeltijd een 2-2 gelijkspel uit het vuur tegen ADO Den Haag en trok de wedstrijd in de verlenging naar zich toe: 4-2. Jens Odgaard, nota bene ingevallen in minuut 64, maakte drie van de vier Waalwijkse doelpunten. In de kwartfinale speelt RKC een thuiswedstrijd, maar de tegenstander is nog niet bekend.

Ten opzichte van de competitiewedstrijd tegen Go Ahead Eagles (0-2 zege) van zaterdag bleven slechts drie basisspelers staan bij RKC, terwijl ADO voor de vertrouwde namen koos. Afgezien van Michael Mulder, die de afwezige Daryl Janmaat verving op de rechtsbackpositie, verschenen dezelfde spelers aan de aftrap als zaterdag tegen FC Oss (2-0 zege). De eerste grote kans van de wedstrijd leverde in de achttiende minuut een voorsprong op voor RKC. Vanaf de linkerflank verstuurde Lennerd Daneels een strakke, lage voorzet richting Roy Kuijpers, die op behendige wijze verdediger Herve Matthys het bos in stuurde en doelman Luuk Koopmans passeerde.

Lang kon RKC echter niet genieten van de voorsprong. Na een corner kopte Boy Kemper de bal tegen de paal, waarna die via het uitgestoken been van de ongelukkige keeper Issam El Maach in het doel belandde. Kort na de gelijkmaker vroeg RKC om een penalty vanwege een tackle van Samy Bourard op Melle Meulensteen in het zestienmetergebied van ADO. Scheidsrechter Martin van den Kerkhof gaf geen gehoor aan het verzoek en er was geen videoscheidsrechter om hem op andere gedachten te brengen. Tot overmaat van ramp kwam ADO in de slotfase van de eerste helft op voorsprong: na een scherp aangesneden vrije trap van Sam Steijn tikte Thomas Verheydt de bal van dichtbij behendig binnen.

In de tweede helft, waarin ADO met Eljero Elia speelde, zocht RKC naar de gelijkmaker en die kwam er via Odgaard. Een kwartier voor tijd verraste hij Koopmans met een hard afstandsschot: de bal zette een daling in en de doelman liet zich verrassen. Zodoende kwam er een verlenging aan te pas in het Mandemakers Stadion. Ook daarin wist Odgaard te scoren, want in minuut 105 passeerde hij verdediger Jonathan Mulder en verschafte hij zichzelf de ruimte voor een poeier in de rechterhoek. Invaller Michiel Kramer vergat het vonnis te vellen tegen zijn oude club, maar Odgaard deed dat wel. Na miscommunicatie tussen Mulder en Herve Matthys kon hij de bal op fraaie wijze over Koopmans wippen.