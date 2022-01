Ajax sluit huurdeal met nummer dertien van Keuken Kampioen Divisie

Dinsdag, 18 januari 2022 om 20:21 • Mart van Mourik

Ajax laat Giovanni Manson Ribeiro, beter bekend als Giovanni, op huurbasis naar Telstar vertrekken, zo maken de clubs dinsdagavond bekend via de officiële kanalen. De negentienjarige Braziliaan sluit per direct aan bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie.

De clubs hebben een overeenstemming bereikt over een verhuurperiode van een halfjaar. Giovanni staat bij Ajax nog onder contract tot medio 2024 en hoopt bij Telstar meer speelminuten te krijgen. Zowel de Amsterdammers als de Witte Leeuwen maken geen melding van een optie tot koop. Normaal gesproken keert de aanvallende middenvelder na afloop van het seizoen weer terug naar Amsterdam.

Telstar huurt de Braziliaan Giovanni Manson Ribeiro voor de rest van dit seizoen van Ajax. De 19-jarige aanvallende middenvelder werd in 2020 overgenomen van Santos FC en speelde sindsdien 31 wedstrijden voor Jong Ajax.



Wij heten Giovanni van harte welkom bij de Witte Leeuwen! pic.twitter.com/deIbGIMDHC — Witte Leeuwen (@telstar1963nv) January 18, 2022

Ajax nam Giovanni in 2020 voor een bedrag van 500.000 euro over van Santos. De rechtspoot werd direct toegevoegd aan de selectie van Jong Ajax. Eind augustus 2020 debuteerde hij namens de Ajacieden in het duel met Roda JC (0-4). Nadien speelde hij nog 31 officiële duels namens de Amsterdamse beloften en was hij tweemaal trefzeker. Giovanni wacht nog altijd op zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax.