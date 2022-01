Besiktas boekt na 122 dagen eindelijk weer een uitoverwinning

Dinsdag, 18 januari 2022 om 20:01 • Dominic Mostert

Besiktas heeft dinsdagavond een belangrijke overwinning geboekt in de Süper Lig. Op bezoek bij Fatih Karagümrük won de ploeg van trainer Önder Karaveli met 0-1. Daardoor neemt Besiktas de derde plek over, al heeft nummer vier Hatayspor hetzelfde puntenaantal en nog een wedstrijd tegoed; nummer vijf Istanbul Basaksehir heeft een punt minder en nog twee wedstrijden te spelen. Besiktas boekte de eerste uitzege sinds 18 september (2-3 bij Antalyaspor).

Fatih Karagümrük moest het stellen zonder de geblesseerde PSV-huurling Derrick Luckassen, terwijl Aleksandar Pesic vanwege fysieke klachten pas een kwartier voor tijd kon invallen. Zijn absentie was een groot gemis, want met twaalf doelpunten is Pesic dit seizoen topscorer van Turkije. Verder ontbraken grote namen als Lucas Biglia (geschorst) en Ahmed Musa (Afrika Cup-deelname); ook Karim Frei, ex-middenvelder van onder meer Besiktas en FC Emmen, was er door een blessure niet bij. Besiktas miste voornamelijk al langer geblesseerde spelers.

De regerend kampioen van Turkije had de laatste elf officiële uitwedstrijden niet meer gewonnen, waarvan er drie in de Champions League en acht in de Süper Lig waren. Ook op bezoek bij de stadsgenoot uit Istanbul had Besiktas het niet makkelijk, maar een penalty bood uitkomst in de slotfase van de eerste helft. Na een indraaiende corner van Besiktas stak Caner Erkin zijn arm uit in een duel met Domagoj Vida. Hij toucheerde de bal, waardoor zijn oude club Besiktas mocht aanleggen vanaf elf meter. Michy Batshuayi hield het hoofd koel en vond de rechterhoek vanaf de strafschopstip.

In de tweede helft kreeg Besiktas mogelijkheden om de marge uit te breiden: uit kansrijke positie schoof Cyle Larin de bal voorlangs, terwijl doelman Emiliano Viviano een hard schot van Batshuayi pareerde. Namens Fatih Karagümrük werd Kristijan Bistrovic dreigend, maar doelman Ersin Destanoglu voorkwam de gelijkmaker. In de slotfase moest Destanoglu nog handelend optreden na een vrije trap van Balkovec, terwijl trainer Volkan Demirel van de thuisploeg voortijdig werd weggestuurd vanwege aanmerkingen op de wedstrijdleiding.