Fabrizio Romano bespreekt kans dat Mourinho naar Everton gaat

Dinsdag, 18 januari 2022 om 20:29 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:36

Everton bekijkt de mogelijkheden om José Mourinho aan te stellen als nieuwe manager, zo meldt Sky Sports dinsdagavond. Volgens de berichtgeving zou eigenaar Farhad Moshiri de Portugese oefenmeester graag naar Goodison Park halen. Ook Vítor Pereira, de huidige trainer van Fenerbahçe, wordt gezien als mogelijke opvolger van de ontslagen Rafael Benítez. Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldt echter dat Mourinho het seizoen bij AS Roma in ieder geval wil afmaken en dat de Premier League-klus voorlopig niet aan de orde is. De komende wedstrijden staat Duncan Ferguson als interim-manager aan het roer bij Everton.

Dinsdagmiddag maakte Everton al bekend dat Ferguson voor de tweede keer wordt aangesteld als interim-trainer. Ferguson, die al sinds 2014 verbonden is aan the Toffees, laat de rol van assistent-trainer daarmee de komende wedstrijden achter zich. Eerder stond de coach in 2019 aan als interim aan het roer bij de club uit Liverpool. Nu onthult Sky Sports dat de clubleiding nadenkt over het aanstellen van Mourinho, al helpt Romano de geruchten resoluut uit de wereld.

Everton beëindigde de samenwerking met Benítez afgelopen zondag, zo liet de club weten via een officiële verklaring. Na de nederlaag van zaterdag tegen laagvlieger Norwich City (2-1) bleek voor de clubleiding de maat vol. Benítez stond sinds afgelopen zomer voor de groep bij Everton, waar hij werd aangesteld als de opvolger van de naar Real Madrid vertrokken Carlo Ancelotti.

De aanstelling van Benítez ging al gepaard met de nodige kritiek, daar de Spanjaard een verleden heeft bij aartsrivaal en stadsgenoot Liverpool. The Athletic kwam zaterdagavond al met het nieuws dat de manager de nederlaag tegen Norwich niet zou overleven. Everton is bezig aan een uiterst teleurstellend seizoen en staat op de zestiende positie in de Premier League met slechts 19 punten uit 19 wedstrijden. De clubleiding van Everton is met Benítez een afkoopsom overeengekomen en heeft Ferguson aangesteld als tijdelijke opvolger.

Zaterdag zal Ferguson voor het eerst met de scepter zwaaien, wanneer Everton het opneemt tegen Aston Villa. Het Premier League-duel belooft ook voor Anwar El Ghazi een speciale aangelegenheid te worden, daar hij afgelopen donderdag door Everton op huurbasis officieel werd overgenomen van the Villans. Tegen Norwich zat de vleugelaanvaller al bij de selectie, al bleef hij wel negentig minuten op de bank.